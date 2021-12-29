В НСЖУ открыли фотовыставку "Гражданские журналисты важны!". Фоторепортаж
Фото: nsju.org
Фото: nsju.org
Фото: nsju.org
Фото: nsju.org
Фото: nsju.org
Фото: nsju.org
Фото: nsju.org
Национальный союз журналистов Украины 28 декабря открыл фотовыставку "Гражданские журналисты важны!". Эта выставка – акция солидарности НСЖУ с заключенными крымскими гражданскими журналистами и их семьями, отметили
в организации. Выставка состоит из более 40 фоторабот, на которых изображены заключенные крымскотатарские гражданские журналисты и их семьи. Авторы фото – Александра Ефименко, Тарас Ибрагимов, Эскендер Гани, общественное движение "Крымская солидарность", проект "Крым.Реалии", издание "Ґрати". По данным НСЖУ, сейчас под арестом в оккупированном Крыму находятся 10 гражданских журналистов. Среди них: Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Сервер Мустафаев, Амет Сулейманов и другие.