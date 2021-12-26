Россия провела в Крыму сбор командного состава Черноморского флота РФ

"Сбор командного состава соединений и частей проходил под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова, его основной целью стало изучение офицерами современных форм и способов применения сил флота при решении задач по предназначению", – говорится в сообщении

В рамках сбора на полигоне Опук была продемонстрирована методика обороны и захвата участка побережья морским десантом.

"В ходе демонстрации практических действий был проведен учебный бой с высадкой морской пехоты на бронетранспортерах БТР-82А на необорудованное побережье, подавлением опорных пунктов противодесантной обороны условного противника и закреплением десантно-штурмовых подразделений на плацдарме для обеспечения высадки основных сил морского тактического десанта", – добавили в минобороны РФ.

Сбор проводился в течение пяти дней. В нем приняли участие около 100 офицеров командного состава корабельных соединений и воинских частей береговых войск флота.

23 декабря в РФ также начали сбор руководящего состава воздушно-десантных войск в Крыму и Краснодарском крае с участием более 1200 военных и свыше 250 единиц военной и специальной техники, сообщало российское министерство.