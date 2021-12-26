Россия провела в Крыму сбор командного состава Черноморского флота РФ

"Сбор командного состава соединений и частей проходил под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова, его основной целью стало изучение офицерами современных форм и способов применения сил флота при решении задач по предназначению", – говорится в сообщении
В рамках сбора на полигоне Опук была продемонстрирована методика обороны и захвата участка побережья морским десантом.
"В ходе демонстрации практических действий был проведен учебный бой с высадкой морской пехоты на бронетранспортерах БТР-82А на необорудованное побережье, подавлением опорных пунктов противодесантной обороны условного противника и закреплением десантно-штурмовых подразделений на плацдарме для обеспечения высадки основных сил морского тактического десанта", – добавили в минобороны РФ.
Сбор проводился в течение пяти дней. В нем приняли участие около 100 офицеров командного состава корабельных соединений и воинских частей береговых войск флота.
23 декабря в РФ также начали сбор руководящего состава воздушно-десантных войск в Крыму и Краснодарском крае с участием более 1200 военных и свыше 250 единиц военной и специальной техники, сообщало российское министерство.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации Крыма Россия начала наращивать военные силы на полуострове, а также в Азовском и Черном морях.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января 2021 года отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.
24 января украинская разведка сообщала, что РФ разместила в Крыму 32,5 тыс. военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру.
"Россия де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала", – комментировал ситуацию в августе 2021 года тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Генассамблея ООН на заседании 9 декабря 2021 года в Нью-Йорке приняла резолюцию "Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", в которой "упорно призывает Российскую Федерацию как государство-оккупанта немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и без промедления прекратить временную оккупацию территории Украины".