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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия провела в Крыму сбор командного состава Черноморского флота РФ

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Российские военные демонстрировали "оборону и захват участка побережья морским десантом"
Российские военные демонстрировали "оборону и захват участка побережья морским десантом"
Фото: mil.ru

Российские военные провели в аннексированном Крыму сбор командного состава своего Черноморского флота. Об этом сообщило 25 декабря минобороны РФ.

"Сбор командного состава соединений и частей проходил под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова, его основной целью стало изучение офицерами современных форм и способов применения сил флота при решении задач по предназначению", – говорится в сообщении

В рамках сбора на полигоне Опук была продемонстрирована методика обороны и захвата участка побережья морским десантом.

"В ходе демонстрации практических действий был проведен учебный бой с высадкой морской пехоты на бронетранспортерах БТР-82А на необорудованное побережье, подавлением опорных пунктов противодесантной обороны условного противника и закреплением десантно-штурмовых подразделений на плацдарме для обеспечения высадки основных сил морского тактического десанта", – добавили в минобороны РФ.

Сбор проводился в течение пяти дней. В нем приняли участие около 100 офицеров командного состава корабельных соединений и воинских частей береговых войск флота.

23 декабря в РФ также начали сбор руководящего состава воздушно-десантных войск в Крыму и Краснодарском крае с участием более 1200 военных и свыше 250 единиц военной и специальной техники, сообщало российское министерство.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации Крыма Россия начала наращивать военные силы на полуострове, а также в Азовском и Черном морях. 

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января 2021 года отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.

24 января украинская разведка сообщала, что РФ разместила в Крыму 32,5 тыс. военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру.

"Россия де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала", – комментировал ситуацию в августе 2021 года тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Генассамблея ООН на заседании 9 декабря 2021 года в Нью-Йорке приняла резолюцию "Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", в которой  "упорно призывает Российскую Федерацию как государство-оккупанта немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и без промедления прекратить временную оккупацию территории Украины".

Теги: Крым, Черноморский флот РФ, военные, десантники, полигон, минобороны РФ, российские военные
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