Путин заявил о "безупречном" залповом пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Путин заявил, что успешные испытания ракеты "Циркон" – "существенный шаг в повышении безопасности России, повышении ее обороноспособности" Фото: mil.ru (архив)

"Сегодня ночью, точнее, под утро проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон". Гиперзвуковая система "Циркон" ‒ это наша новейшая ракета, которая работает и по морю, по морским целям, и по наземным целям. Да, испытания проведены успешно, безупречно, это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России и повышении ее обороноспособности", – заявил Путин.

Он попросил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова передать наилучшие пожелания и поздравления коллективам, которые работали над этим комплексом, и поблагодарить всех за результат.

Испытания провел Северный флот, уточнил "Интерфакс".