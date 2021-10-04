Минобороны России объявило о первом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты с подлодки

До этого пуски "Циркона" проходили с надводных кораблей. Ракету запустили с атомной подводной лодки "Северодвинск". Стреляли по условной морской цели в акватории Баренцева моря, отметили в минобороны.
По информации военных, полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель. Испытательная стрельба ракетой "Циркон" с атомной подлодки признана успешной, заключили в минобороны.
Российские военные отчитывались об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата Северного флота РФ "Адмирал Горшков" в декабре, ноябре и октябре 2020 года, а также в июле 2021 года, напомнило агентство.
Бывший начальник главного штаба ВМФ России, адмирал в отставке Виктор Кравченко сказал, что "защиты от "Циркона" ни у кого нет".
Гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Циркон" разрабатывает российская военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения". По данным НПО, она способна развить скорость около девяти скоростей звука или более 10 тыс. км/ч. Максимальная дальность полета ракеты заявлена в 1 тыс. км.