Минобороны России объявило о первом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты с подлодки

До этого "Циркон" запускали с надводных кораблей Фото: Минобороны России / Facebook

До этого пуски "Циркона" проходили с надводных кораблей. Ракету запустили с атомной подводной лодки "Северодвинск". Стреляли по условной морской цели в акватории Баренцева моря, отметили в минобороны.

По информации военных, полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель. Испытательная стрельба ракетой "Циркон" с атомной подлодки признана успешной, заключили в минобороны.

Российские военные отчитывались об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата Северного флота РФ "Адмирал Горшков" в декабре, ноябре и октябре 2020 года, а также в июле 2021 года, напомнило агентство.

Бывший начальник главного штаба ВМФ России, адмирал в отставке Виктор Кравченко сказал, что "защиты от "Циркона" ни у кого нет".