В ОРДЛО из РФ завезли снаряды для ракетных систем залпового огня – украинская разведка

По данным украинской разведки, в сентябре в ОРДЛО из РФ завезли более 5 тыс. тонн горючего Фото: depositphotos.com

По информации ведомства, командование вооруженных сил РФ в течение сентября продолжало перемещение в ОРДЛО боеприпасов, боевой техники и имущества военного назначения.

В частности, в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск железнодорожным и автомобильным транспортом было завезено более 5 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов. Среди прочего с российской территории на Донбасс доставили противотанковые управляемые ракеты, выстрелы к ручным противотанковым гранатометам, противотанковые и противопехотные мины, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

По данным украинской разведки, в подразделения оккупантов также возвращена значительная часть боевых машин, восстановленных и модернизированных на территории России, доставлены запасы имущества и оборудования для перевода техники на зимний период эксплуатации.