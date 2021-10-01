В ОРДЛО из РФ завезли снаряды для ракетных систем залпового огня – украинская разведка

По информации ведомства, командование вооруженных сил РФ в течение сентября продолжало перемещение в ОРДЛО боеприпасов, боевой техники и имущества военного назначения.
В частности, в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск железнодорожным и автомобильным транспортом было завезено более 5 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов. Среди прочего с российской территории на Донбасс доставили противотанковые управляемые ракеты, выстрелы к ручным противотанковым гранатометам, противотанковые и противопехотные мины, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.
По данным украинской разведки, в подразделения оккупантов также возвращена значительная часть боевых машин, восстановленных и модернизированных на территории России, доставлены запасы имущества и оборудования для перевода техники на зимний период эксплуатации.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.
10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.