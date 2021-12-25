Украинцы считают, что Крым сдали в первую очередь из-за военного преимущества РФ и ошибок Януковича – опрос

Крым был оккупирован в 2014 году Фото: krymr.com

Респондентам предлагали оценить влияние различных факторов на процесс оккупации по пятибалльной шкале. Самую высокую средневзвешенную оценку получил вариант "военное преимущество Российской Федерации" – 3,85.

На втором месте с 3,78 – "ошибки экс-президента Виктора Януковича и его власти". Этому варианту наивысший балл поставило больше всего опрошенных (48,1%).

В пятерку главных факторов сдачи Крыма без боя вошли также "ошибки новой власти, которая пришла после Майдана" (3,73), "пророссийские настроения крымчан" (3,71) и "некомпетентность военного руководства в Киеве" (3,70).

Всего вариантов было 10.

Скриншот: activegroup.com.ua

Исследование проводилось 17–20 декабря методом личного интервью (face-to-face) на всей территории Украины, кроме оккупированной. Опрошено 2656 респондентов. Погрешность выборки не превышает 4,9%.