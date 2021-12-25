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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украинцы считают, что Крым сдали в первую очередь из-за военного преимущества РФ и ошибок Януковича – опрос

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Крым был оккупирован в 2014 году
Крым был оккупирован в 2014 году
Фото: krymr.com

Украинцы считают, что основным фактором, который привел к сдаче Крыма России без боя стало военное преимущество страны-агрессора. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное в декабре компанией Active Group и опубликованное 24 декабря.

Респондентам предлагали оценить влияние различных факторов на процесс оккупации по пятибалльной шкале. Самую высокую средневзвешенную оценку получил вариант "военное преимущество Российской Федерации" – 3,85.

На втором месте с 3,78 – "ошибки экс-президента Виктора Януковича и его власти". Этому варианту наивысший балл поставило больше всего опрошенных (48,1%).

В пятерку главных факторов сдачи Крыма без боя вошли также "ошибки новой власти, которая пришла после Майдана" (3,73), "пророссийские настроения крымчан" (3,71) и "некомпетентность военного руководства в Киеве" (3,70).

Всего вариантов было 10.

Скриншот: activegroup.com.ua
Скриншот: activegroup.com.ua

Исследование проводилось 17–20 декабря методом личного интервью (face-to-face) на всей территории Украины, кроме оккупированной. Опрошено 2656 респондентов. Погрешность выборки не превышает 4,9%.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Виктор Янукович, Россия, Крым, Майдан, оккупация, соцопрос, аннексия, исследование, украинцы
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