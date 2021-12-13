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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Журналисту Есипенко в оккупированном Крыму продлили арест

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Арест Есипенко продлили на три месяца, до 18 марта
Арест Есипенко продлили на три месяца, до 18 марта
Фото: graty.me

В оккупированном Россией Симферополе 13 декабря состоялось заседание по делу незаконно заключенного украинского журналиста Владислава Есипенко. Об этом сообщили "Ґрати".

"Суд" продлил арест Есипенко на три месяца, до 18 марта. Следующее заседание состоится 21 декабря. По информации журналистов, Есипенко выглядел уставшим,  у него проблемы со здоровьем.

В ходе заседания провели эксперимент: гранату в подсумке пытались засунуть в автомобильный бардачок, аналогичный тому, который был в машине Есипенко. По словам адвоката Дмитрия Динзе, граната еле влезла в подсумок и не поместилась в бардачок.

"Длина гранаты намного больше, чем глубина кармана либо ширина. Он бы просто не закрылся под рулевым колесом автомобиля Есипенко", – отметил Динзе.

Контекст:

По данным издания "Ґрати", в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он проживал в Кривом Роге.

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Киевский райсуд Симферополя" арестовал Есипенко, он находится в СИЗО в Симферополе.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве заявили, что "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма".

Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.

Освободить Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.

6 июля так называемый "районный суд" в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по сути, а также продлил срок его ареста на полгода.

11 июля жена Есипенко Екатерина рассказала, что мужу угрожали новыми пытками.

15 июля российский прокурор в Симферополе огласил обвинительное заключение по делу Есипенко – его обвиняют в изготовлении взрывчатки и хранении оружия, максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободыОбвинения в шпионаже и работе на украинскую разведку, о которых поначалу заявляла ФСБ РФ, в обвинительном заключении отсутствуют.

МИД Украины 16 июля выразил решительный протест в связи с незаконным судебным процессом над Есипенко.

Теги: Россия, Крым, Украина, Симферополь, МИД Украины, ФСБ, адвокат, суд, Владислав Есипенко
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