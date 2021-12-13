Журналисту Есипенко в оккупированном Крыму продлили арест

Арест Есипенко продлили на три месяца, до 18 марта Фото: graty.me

"Суд" продлил арест Есипенко на три месяца, до 18 марта. Следующее заседание состоится 21 декабря. По информации журналистов, Есипенко выглядел уставшим, у него проблемы со здоровьем.

В ходе заседания провели эксперимент: гранату в подсумке пытались засунуть в автомобильный бардачок, аналогичный тому, который был в машине Есипенко. По словам адвоката Дмитрия Динзе, граната еле влезла в подсумок и не поместилась в бардачок.

"Длина гранаты намного больше, чем глубина кармана либо ширина. Он бы просто не закрылся под рулевым колесом автомобиля Есипенко", – отметил Динзе.