Заключенный в Крыму журналист Есипенко обратился к президенту США с призывом помочь в освобождении узников Кремля

Она также зачитала обращение во время панельной дискуссии в посольстве Украины в США, на которой присутствовали дипломаты из Швеции, Грузии, Эстонии и Латвии, сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

В письме Владислав Есипенко подробно описывает пытки, которым он подвергался со стороны российского ФСБ, чтобы заставить его подписать показания против себя и отказаться от адвокатов. Кроме того, журналист делится информацией о других политзаключенных и призывает США направить президенту России Владимиру Путину "четкий сигнал" о решимости Америки в поддержке Украины.

"Такое бессилие хуже безумия, и только одно нас вдохновляет – ваше глубокое понимание Украины и заявленное вами намерение объединить демократический мир против агрессии России и приложить усилия к освобождению политзаключенных Кремля... Уверен, что Соединенные Штаты никогда не покинут Украину в ее борьбе за свободу", – написал Есипенко.