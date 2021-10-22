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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Заключенный в Крыму журналист Есипенко обратился к президенту США с призывом помочь в освобождении узников Кремля

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Есипенко в обращении к топ-чиновникам США подробно описывает пытки российского ФСБ
Есипенко в обращении к топ-чиновникам США подробно описывает пытки российского ФСБ
Фото: crimean-solidarity.org

Жена журналиста Владислава Есипенко, незаконно заключенного в оккупированном Крыму, привезла в Вашингтон обращение мужа к президенту, правительству и Конгрессу США с призывом усилить давление на Россию с целью освобождения политзаключенных. Об этом сообщает "Укринформ", которому жена Есипенко передала копию письма.

Она также зачитала обращение во время панельной дискуссии в посольстве Украины в США, на которой присутствовали дипломаты из Швеции, Грузии, Эстонии и Латвии, сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/4504242072952323

В письме Владислав Есипенко подробно описывает пытки, которым он подвергался со стороны российского ФСБ, чтобы заставить его подписать показания против себя и отказаться от адвокатов. Кроме того, журналист делится информацией о других политзаключенных и призывает США направить президенту России Владимиру Путину "четкий сигнал" о решимости Америки в поддержке Украины.

"Такое бессилие хуже безумия, и только одно нас вдохновляет – ваше глубокое понимание Украины и заявленное вами намерение объединить демократический мир против агрессии России и приложить усилия к освобождению политзаключенных Кремля... Уверен, что Соединенные Штаты никогда не покинут Украину в ее борьбе за свободу", – написал Есипенко. 

Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua

Контекст:

По данным издания "Ґрати", в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он проживал в Кривом Роге.

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Киевский райсуд Симферополя" арестовал Есипенко, он находится в СИЗО в Симферополе.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве заявили, что "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма".

Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.

Освободить Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.

6 июля так называемый "районный суд" в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по сути, а также продлил срок его ареста на полгода.

11 июля жена Есипенко Екатерина рассказала, что мужу угрожали новыми пытками

15 июля российский прокурор в Симферополе огласил обвинительное заключение по делу Есипенко – его обвиняют в изготовлении взрывчатки и хранении оружия, максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободыОбвинения в шпионаже и работе на украинскую разведку, о которых поначалу заявляла ФСБ РФ, в обвинительном заключении отсутствуют.

МИД Украины 16 июля выразил решительный протест в связи с незаконным судебным процессом над Есипенко.

Теги: Крым, ФСБ, заключенные, Вашингтон, пытки, политзаключенные, посольство Украины, Владислав Есипенко
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