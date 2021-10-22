Заключенный в Крыму журналист Есипенко обратился к президенту США с призывом помочь в освобождении узников Кремля

Она также зачитала обращение во время панельной дискуссии в посольстве Украины в США, на которой присутствовали дипломаты из Швеции, Грузии, Эстонии и Латвии, сообщается на странице диппредставительства в Facebook.
В письме Владислав Есипенко подробно описывает пытки, которым он подвергался со стороны российского ФСБ, чтобы заставить его подписать показания против себя и отказаться от адвокатов. Кроме того, журналист делится информацией о других политзаключенных и призывает США направить президенту России Владимиру Путину "четкий сигнал" о решимости Америки в поддержке Украины.
"Такое бессилие хуже безумия, и только одно нас вдохновляет – ваше глубокое понимание Украины и заявленное вами намерение объединить демократический мир против агрессии России и приложить усилия к освобождению политзаключенных Кремля... Уверен, что Соединенные Штаты никогда не покинут Украину в ее борьбе за свободу", – написал Есипенко.
По данным издания "Ґрати", в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он проживал в Кривом Роге.
ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Киевский райсуд Симферополя" арестовал Есипенко, он находится в СИЗО в Симферополе.
Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве заявили, что "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма".
Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.
Освободить Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.
6 июля так называемый "районный суд" в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по сути, а также продлил срок его ареста на полгода.
11 июля жена Есипенко Екатерина рассказала, что мужу угрожали новыми пытками.
15 июля российский прокурор в Симферополе огласил обвинительное заключение по делу Есипенко – его обвиняют в изготовлении взрывчатки и хранении оружия, максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободы. Обвинения в шпионаже и работе на украинскую разведку, о которых поначалу заявляла ФСБ РФ, в обвинительном заключении отсутствуют.
МИД Украины 16 июля выразил решительный протест в связи с незаконным судебным процессом над Есипенко.