Арестованный в Крыму журналист Есипенко снова заявил о пытках, он психологически подавлен – адвокат

Есипенко задержали в Крыму в марте 2021 года. Он заявлял о пытках в апреле Фото: crimean-solidarity.org

"Есипенко дал показания, в которых он не признал свою вину, отрицал полностью отношение к предъявленному обвинению. Рассказал, как события в отношении него происходили. Рассказал он конкретно, что гранату ему подбросили сотрудники ФСБ, которые потом под пытками заставили его признаться в совершении преступления. Он рассказал, что его отвозили в подвал, где пытали током, прикрепляя электроды к ушам, к шее (насколько он пояснил), плюс они его еще били в пах и осуществляли психологическое давление. Назвал два имени – Фазиль и Александр – сотрудники ФСБ, которые его пытали. Указал, что оперативный сотрудник Коровин осуществлял психологическое давление", – рассказал Динзе.

Адвокат сообщил, что Есипенко сейчас психологически подавлен.

"Он до сих пор считает, что его жизни и здоровью угрожает опасность, так как сотрудники ФСБ сказали, что если он не будет оставаться на изначальной позиции – признательных показаниях – то у него будут большие неприятности, будет большой срок. Он воспринимает все эти угрозы реально, боится за свое здоровье. У него до сих пор приступы панических атак, он обращается к психологу. То, что с ним произошло, не прошло бесследно, из-за пыток у него образуются провалы в памяти", – добавил Динзе.

По его словам, сотрудник ФСБ сказал в суде, что 10 марта Есипенко отпустили из ФСБ и на следующий день он якобы сам пришел обратно для участия в "оперативно-разыскных" мероприятиях. На самом деле такого не было, подчеркнул адвокат.