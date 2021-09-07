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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Арестованный в Крыму журналист Есипенко снова заявил о пытках, он психологически подавлен – адвокат

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Есипенко задержали в Крыму в марте 2021 года. Он заявлял о пытках в апреле
Есипенко задержали в Крыму в марте 2021 года. Он заявлял о пытках в апреле
Фото: crimean-solidarity.org

Арестованный оккупационными "властями" Крыма фрилансер "Радіо Свобода" Владислав Есипенко 6 сентября на заседании "суда" в Симферополе заявил о пытках. Об этом его адвокат Дмитрий Динзе рассказал проекту "Крым.Реалии".

"Есипенко дал показания, в которых он не признал свою вину, отрицал полностью отношение к предъявленному обвинению. Рассказал, как события в отношении него происходили. Рассказал он конкретно, что гранату ему подбросили сотрудники ФСБ, которые потом под пытками заставили его признаться в совершении преступления. Он рассказал, что его отвозили в подвал, где пытали током, прикрепляя электроды к ушам, к шее (насколько он пояснил), плюс они его еще били в пах и осуществляли психологическое давление. Назвал два имени – Фазиль и Александр – сотрудники ФСБ, которые его пытали. Указал, что оперативный сотрудник Коровин осуществлял психологическое давление", – рассказал Динзе. 

Адвокат сообщил, что Есипенко сейчас психологически подавлен. 

"Он до сих пор считает, что его жизни и здоровью угрожает опасность, так как сотрудники ФСБ сказали, что если он не будет оставаться на изначальной позиции – признательных показаниях – то у него будут большие неприятности, будет большой срок. Он воспринимает все эти угрозы реально, боится за свое здоровье. У него до сих пор приступы панических атак, он обращается к психологу. То, что с ним произошло, не прошло бесследно, из-за пыток у него образуются провалы в памяти", – добавил Динзе. 

По его словам, сотрудник ФСБ сказал в суде, что 10 марта Есипенко отпустили из ФСБ и на следующий день он якобы сам пришел обратно для участия в "оперативно-разыскных" мероприятиях. На самом деле такого не было, подчеркнул адвокат.

Контекст:

По данным "Ґрат", в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он проживал в Кривом Роге.

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Ґрати" писали, что Есипенко задержали еще 10 марта. 9 марта он был на акции возложения цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко в Симферополе вместе с представителями Украинского культурного центра в Крыму, а на следующий день перестал выходить на связь.

12 марта "Киевский райсуд Симферополя" арестовал Есипенко, он находится в СИЗО в Симферополе.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве заявили, что "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма".

Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.

Освободить Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.

Позднее оккупанты выдвинули Есипенко новые обвинения – в незаконной перевозке или ношении оружия.

6 июля так называемый "районный суд" в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по сути, а также продлил срок его ареста на полгода.

11 июля жена Есипенко Екатерина рассказала, что мужу угрожали новыми пытками

15 июля российский прокурор в Симферополе огласил обвинительное заключение по делу Есипенко – его обвиняют в изготовлении взрывчатки и хранении оружия, максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободыОбвинения в шпионаже и работе на украинскую разведку, о которых поначалу заявляла ФСБ РФ, в обвинительном заключении отсутствуют.

МИД Украины 16 июля выразил решительный протест в связи с незаконным судебным процессом над Есипенко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, угрозы, журналисты, Дмитрий Динзе, суд, Владислав Есипенко, давление
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