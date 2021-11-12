Сенцов обнародовал письмо от журналиста Есипенко. Он просит помочь другим заключенным крымчанам

"Когда получаешь такое письмо, то описать, что происходит на душе, невозможно. Ты точно понимаешь, как там Владу и другим украинским политзаключенным, чувствуешь их надежду, но не знаешь, чем помочь, хотя и пытаешься делать все, что в твоих силах", – прокомментировал Сенцов.

Он отметил, что по просьбе Есипенко обнародовал отрывок из письма, адресованный общественности.

В своем обращении журналист сообщил, что познакомился в следственном изоляторе с несколькими жителями оккупированного Крыма, которых арестовали российские власти.

По его словам, заключенные подвергались пыткам, имеют проблемы со здоровьем, некоторые из них этапированы в Россию. В письме он также перечислил имена заключенных, с которыми поддерживает отношения.

Среди них Константин Ширинг, 61 год, задержан в Крыму сотрудниками ФСБ. Есипенко отмечает, что его пытали током, а потом этапировали в Москву, где полгода держали в одиночной камере. У него ишемическая болезнь сердца, перенес два инфаркта. Из-за отсутствия протеза нижней челюсти вынужден питаться только кашами. Приговорен к 12 годам колонии.

Также Есипенко упоминает 66-летнюю крымчанку Галину Довгополую, приговоренную к 12 годам колонии. Журналист говорит, что сотрудники ФСБ выбивали из нее показания угрозами убийства ее детей.

Третий из упомянутых журналистом политзаключенных – 43-летний житель Крыма Иван Яцкин. Его приговорили к 11 годам тюрьмы за "госизмену". Есипенко пишет, что после этапирования в Москву к Яцкину применяли психотропные препараты. Также ему отказывали в лечении трофической язвы ноги.

Последний из упомянутых в письме заключенных – 52-летний бывший полковник ВСУ Сергей Швыденко, который уволился из ВСУ в 2015 году. По словам Есипенко, сотрудники ФСБ применяли к нему физическое и моральное давление. Сейчас он находится в СИЗО Симферополя.