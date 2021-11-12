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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Сенцов обнародовал письмо от журналиста Есипенко. Он просит помочь другим заключенным крымчанам

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ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года
ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года
Фото: crimean-solidarity.org

Бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов обнародовал в Facebook 11 ноября часть письма, полученного от арестованного в Крыму журналиста, фрилансера проекта "Радіо Свобода" "Крым.Реалии" Владислава Есипенко.

"Когда получаешь такое письмо, то описать, что происходит на душе, невозможно. Ты точно понимаешь, как там Владу и другим украинским политзаключенным, чувствуешь их надежду, но не знаешь, чем помочь, хотя и пытаешься делать все, что в твоих силах", – прокомментировал Сенцов.

Он отметил, что по просьбе Есипенко обнародовал отрывок из письма, адресованный общественности.

В своем обращении журналист сообщил, что познакомился в следственном изоляторе с несколькими жителями оккупированного Крыма, которых арестовали российские власти.

По его словам, заключенные подвергались пыткам, имеют проблемы со здоровьем, некоторые из них этапированы в Россию. В письме он также перечислил имена заключенных, с которыми поддерживает отношения. 

Среди них Константин Ширинг, 61 год, задержан в Крыму сотрудниками ФСБ. Есипенко отмечает, что его пытали током, а потом этапировали в Москву, где полгода держали в одиночной камере. У него ишемическая болезнь сердца, перенес два инфаркта. Из-за отсутствия протеза нижней челюсти вынужден питаться только кашами. Приговорен к 12 годам колонии.

Также Есипенко упоминает 66-летнюю крымчанку Галину Довгополую, приговоренную к 12 годам колонии. Журналист говорит, что сотрудники ФСБ выбивали из нее показания угрозами убийства ее детей. 

Третий из упомянутых журналистом политзаключенных – 43-летний житель Крыма Иван Яцкин. Его приговорили к 11 годам тюрьмы за "госизмену". Есипенко пишет, что после этапирования в Москву к Яцкину применяли психотропные препараты. Также ему отказывали в лечении трофической язвы ноги.

Последний из упомянутых в письме заключенных – 52-летний бывший полковник ВСУ Сергей Швыденко, который уволился из ВСУ в 2015 году. По словам Есипенко, сотрудники ФСБ применяли к нему физическое и моральное давление. Сейчас он находится в СИЗО Симферополя.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/4608112705938896

Контекст:

По данным издания "Ґрати", в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он проживал в Кривом Роге.

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Киевский райсуд Симферополя" арестовал Есипенко, он находится в СИЗО в Симферополе.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве заявили, что "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма".

Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.

Освободить Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.

6 июля так называемый "районный суд" в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по сути, а также продлил срок его ареста на полгода.

11 июля жена Есипенко Екатерина рассказала, что мужу угрожали новыми пытками

15 июля российский прокурор в Симферополе огласил обвинительное заключение по делу Есипенко – его обвиняют в изготовлении взрывчатки и хранении оружия, максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободыОбвинения в шпионаже и работе на украинскую разведку, о которых поначалу заявляла ФСБ РФ, в обвинительном заключении отсутствуют.

МИД Украины 16 июля выразил решительный протест в связи с незаконным судебным процессом над Есипенко.

Теги: Россия, Крым, Украина, ФСБ, Олег Сенцов, политзаключенные, Иван Яцкин, Галина Довгополая, Владислав Есипенко
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