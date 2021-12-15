Джелялову грозит до 20 лет заключения – адвокат

"Подходит к концу предварительное расследование. Я считаю, что в ближайшее время мы начнем знакомиться с материалами "уголовного дела". Ему будет предъявлено обвинение в окончательной редакции. Соответственно, можно будет говорить, что эта стадия уже завершена. Следующая стадия – это ознакомление с "делом", после этого – направление обвинительного заключения в "прокуратуру" и "дела" – в "суд", – рассказал адвокат.

По словам Полозова, по статьям, которые оккупанты инкриминируют Джелялову, ему грозит около 20 лет лишения свободы.

"Наримана Джелялова обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы с причинением значительного ущерба имуществу. Также его обвиняют в незаконном обороте взрывных устройств в составе организованной группы. И в незаконной контрабанде взрывных устройств в составе организованной группы. По совокупности наказание может составлять около 20 лет лишения свободы", – отметил защитник.