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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Джелялову грозит до 20 лет заключения – адвокат

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Джелялову вскоре будет предъявлено обвинение в окончательной редакции
Джелялову вскоре будет предъявлено обвинение в окончательной редакции
Фото: Nikolai Polozov / Facebook

Оккупационные власти Крыма в ближайшее время планируют выдвинуть заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову обвинение в окончательной редакции. Об этом 14 декабря в эфире телеканала "Дом" рассказал адвокат Николай Полозов.

"Подходит к концу предварительное расследование. Я считаю, что в ближайшее время мы начнем знакомиться с материалами "уголовного дела". Ему будет предъявлено обвинение в окончательной редакции. Соответственно, можно будет говорить, что эта стадия уже завершена. Следующая стадия – это ознакомление с "делом", после этого – направление обвинительного заключения в "прокуратуру" и "дела" – в "суд", – рассказал адвокат.

По словам Полозова, по статьям, которые оккупанты инкриминируют Джелялову, ему грозит около 20 лет лишения свободы.

"Наримана Джелялова обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы с причинением значительного ущерба имуществу. Также его обвиняют в незаконном обороте взрывных устройств в составе организованной группы. И в незаконной контрабанде взрывных устройств в составе организованной группы. По совокупности наказание может составлять около 20 лет лишения свободы", – отметил защитник.

Контекст:

3–4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких крымских татар, в том числе братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Джелялова, по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский и МИД Украины связали новые задержания на оккупированном полуострове с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. 28 октября "суд" в оккупированном Симферополе продлил им меру пресечения до 23 января 2022 года.

Их обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. "а" ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Джелялов все обвинения отрицает. Асан Ахтемов заявил, что дал признательные показания под пытками. Он рассказал, что его вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы и имитировали расстрел, стреляя над головой.

В начале октября Джелялова отправили в психиатрическую больницу на экспертизу, хотя, по словам адвоката, оснований для ее назначения не было. В МИД Украины это решение оккупационных властей полуострова назвали "карательной практикой в лучших советских традициях"

Теги: Крым, Меджлис, оккупация, крымские татары, Николай Полозов, Нариман Джелялов
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