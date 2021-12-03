"Суд" в Крыму отклонил апелляцию на арест замглавы Меджлиса Джелялова

Джелялов принимал участие в заседании "суда" по конференц-связи. Оно прошло в обычном для таких "судов" формате, отметил адвокат.
"Защита подробно указала на существенные нарушения закона, допущенные судом первой инстанции, в связи с чем обжалуемые постановления должны были быть отменены. Нариман [Джелялов] напомнил суду о политических мотивах его уголовного преследования. Прокурор кратко возражала. Председательствующий судья Караваев К.Н., пробыв в совещательной комнате около пяти минут, принял решение оставить все в силе. Таким образом, Нариман останется под стражей как минимум до 23 января", – написал Полозов.
По его словам, защита обжалует сегодняшнее решение подконтрольного оккупантам "суда" в кассационной инстанции, в том числе для последующего обращения с жалобой в Европейский суд по правам человека.
3–4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких крымских татар, в том числе братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Джелялова, по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе.
Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Президент Украины Владимир Зеленский и МИД Украины связали новые задержания на оккупированном полуострове с началом работы Крымской платформы.
6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. 28 октября "суд" в оккупированном Симферополе продлил им меру пресечения до 23 января 2022 года.
Их обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. "а" ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Джелялов все обвинения отрицает. Асан Ахтемов заявил, что дал признательные показания под пытками. Он рассказал, что его вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы и имитировали расстрел, стреляя над головой.
В начале октября Джелялова отправили в психиатрическую больницу на экспертизу, хотя, по словам адвоката, оснований для ее назначения не было. В МИД Украины это решение оккупационных властей полуострова назвали "карательной практикой в лучших советских традициях".