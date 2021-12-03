"Суд" в Крыму отклонил апелляцию на арест замглавы Меджлиса Джелялова

Джелялов принимал участие в заседании "суда" по конференц-связи. Оно прошло в обычном для таких "судов" формате, отметил адвокат.

"Защита подробно указала на существенные нарушения закона, допущенные судом первой инстанции, в связи с чем обжалуемые постановления должны были быть отменены. Нариман [Джелялов] напомнил суду о политических мотивах его уголовного преследования. Прокурор кратко возражала. Председательствующий судья Караваев К.Н., пробыв в совещательной комнате около пяти минут, принял решение оставить все в силе. Таким образом, Нариман останется под стражей как минимум до 23 января", – написал Полозов.

По его словам, защита обжалует сегодняшнее решение подконтрольного оккупантам "суда" в кассационной инстанции, в том числе для последующего обращения с жалобой в Европейский суд по правам человека.