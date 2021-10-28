ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Киев переходит в "красную" зону, Facebook сменила название. Главное за день

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Facebook теперь будет называться Meta
Facebook теперь будет называться Meta
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 28 октября.

Киев переходит в "красную" зону

С 1 ноября Киев переходит в "красную" зону эпидемической опасности.

Перед этим мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Киеве с 1 ноября усиливаются карантинные ограничения. Посещать заведения питания, отели, учреждения соцзащиты, спортзалы и фитнес-центры, ТРЦ и другие заведения, а также проводить массовые мероприятия можно будет только при наличии COVID-сертификата или негативного результата ПЦР-теста. Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Общественный транспорт будет работать, но у пассажиров выборочно будут проверять наличие ПЦР-тестов или COVID-сертификатов специальные группы правоохранителей.

Ученики 1–11-х классов будут на дистанционном обучении с 1 ноября до улучшения эпидемической ситуации в городе, сказал мэр. Детские сады смогут работать, если от коронавируса вакцинированы 100% персонала.

Компания Facebook сменила название

С 28 октября компания Facebook сменила название на Meta, но ее корпоративная структура не изменится.

Компания продолжит работать над соцсетью Facebook, сервисами Instagram и WhatsApp, разрабатывая при этом "метавселенную".

ДТП с Infiniti в Харькове. 16-летнего подростка арестовали

28 октября Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 16-летнего Николая Харьковского, который подозревается в причастности к смертельному ДТП в Харькове за рулем автомобиля Infiniti.

Адвокат подростка Инна Данилова заявила, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки.

Швейцария расширила санкции против РФ 

Швейцария 22 октября внесла в санкционный список восьмерых граждан РФ, имевших или имеющих отношение к оккупации украинского Крыма. Их внесли в список "за активную поддержку действий и осуществление политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Джелялову и братьям Ахтемовым продлили арест

Подконтрольный российским оккупантам "Киевский райсуд Симферополя" 28 октября продлил арест первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову до 23 января 2022 года. Также продлен арест крымским татарам Азизу и Асану Ахтемовым, которые фигурируют в деле о "диверсии" вместе с Джеляловым.

Госстат сообщил о росте реальной зарплаты в Украине

За последние 12 месяцев, по сравнению с сентябрем 2020 года, реальная зарплата (с учетом инфляции) в Украине выросла на 6,9%По сравнению с августом 2021 года реальная зарплата выросла на 0,5%.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Киев, Украина, ДТП, Харьков, Facebook, зарплата, санкции, Швейцария, карантин, Нариман Джелялов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Николай Харьковский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ксения Мишина ответила на вопрос, какие у нее отношения с Александром Эллертом
  Ксения Мишина ответила на вопрос, какие у нее отношения с Александром Эллертом
  Поездка Осадчей с мигалками, ссора Созаевой с Репяховой, выстрел Болдуина, драка Михалка. Семь самых обсуждаемых и резонансных событий октября
  Поездка Осадчей с мигалками, ссора Созаевой с Репяховой, выстрел Болдуина, драка Михалка. Семь самых обсуждаемых и резонансных событий октября G
"Хочу, чтобы ее ни в чем не обвиняли". Логай рассказал об отношениях жены с его партнершей по "Танцам со звездами"
"Хочу, чтобы ее ни в чем не обвиняли". Логай рассказал об отношениях жены с его партнершей по "Танцам со звездами"
"Это все". Группа ABBA накануне выхода альбома объявила о завершении карьеры
"Это все". Группа ABBA накануне выхода альбома объявила о завершении карьеры
Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом, его девушка беременна близнецами
Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом, его девушка беременна близнецами
  Том Хэнкс чуть не сорвал свадьбу лесбиянок на пляже Санта-Моники
  Том Хэнкс чуть не сорвал свадьбу лесбиянок на пляже Санта-Моники
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Страшно сказать, но они не любят Украину". Нина Матвиенко рассказала, при каком из украинских президентов ей жилось лучше всего
"Страшно сказать, но они не любят Украину". Нина Матвиенко рассказала, при каком из украинских президентов ей жилось лучше всего
27-летний жених 39-летней Спирс сыграет в боевике вместе с Гибсоном
27-летний жених 39-летней Спирс сыграет в боевике вместе с Гибсоном
  Беленюк: Я много вопросов решаю чисто на авторитете
  Беленюк: Я много вопросов решаю чисто на авторитете
"Мне жаль, что не могу избавить тебя от боли и лишений". Милла Йовович показала совместное фото с матерью Галиной Логиновой
"Мне жаль, что не могу избавить тебя от боли и лишений". Милла Йовович показала совместное фото с матерью Галиной Логиновой
"Он просто нащупал и отправил в больницу". Дорофеева рассказала, как узнала об опухоли в груди
"Он просто нащупал и отправил в больницу". Дорофеева рассказала, как узнала об опухоли в груди
  "Эй, сучки, посмотрите, кто выходит замуж!" Пэрис Хилтон показала наряд, в котором пойдет под венец
  "Эй, сучки, посмотрите, кто выходит замуж!" Пэрис Хилтон показала наряд, в котором пойдет под венец
Марину Кохал, обвиняемую в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта, выпустили из СИЗО
Марину Кохал, обвиняемую в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта, выпустили из СИЗО
"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей
"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей
"Люблю, Ростик". 48-летний Олег Ляшко показал 51-летнюю жену-именинницу на кухне возле мойки
"Люблю, Ростик". 48-летний Олег Ляшко показал 51-летнюю жену-именинницу на кухне возле мойки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS