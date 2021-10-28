Facebook поменяла название на Meta. Цукерберг рассказал об использовании "метавселенной"

Презентация ребрендинга компании транслировалась в Facebook Цукерберга.

По его словам, Meta объединяет все приложения и технологии под одним новым брендом.

Компания продолжит работать над соцсетью Facebook, сервисами Instagram и WhatsApp, разрабатывая при этом "метавселенную".

"Определяющим качеством "метавселенной" будет ощущение присутствия – как будто вы находитесь рядом с другим человеком или в другом месте. Чувствовать настоящее присутствие с другим человеком – это высшая мечта социальных технологий… В "метавселенной" вы сможете делать почти все, что только можете вообразить: собираться с друзьями и семьей, работать, учиться, играть, делать покупки, творить", – написал Цукерберг в письме, опубликованном в Facebook 28 октября.

Основатель Facebook рассказал, что компания сняла фильм об использовании "метавселенной".

"В этом будущем вы сможете мгновенно телепортироваться в виде голограммы, чтобы оказаться в офисе без поездок на работу, на концерте с друзьями или в гостиной ваших родителей, чтобы наверстать упущенное, – отметил Цукерберг. – Ваш телевизор, ваше идеальное рабочее место с несколькими мониторами, ваши настольные игры и многое другое – вместо физических вещей, собранных на фабриках, они будут голограммами, разработанными создателями со всего мира".