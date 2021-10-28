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Facebook поменяла название на Meta. Цукерберг рассказал об использовании "метавселенной"

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Особенностью "метавселенной" станет возможность ощущать физическое присутствие другого человека сквозь пространство, отметил Цукерберг
Особенностью "метавселенной" станет возможность ощущать физическое присутствие другого человека сквозь пространство, отметил Цукерберг
Фото: Meta / Facebook

С 28 октября компания Facebook сменила название на Meta, но ее корпоративная структура не изменится. Об этом в четверг во время конференции Connect 2021 заявил ее основатель Марк Цукерберг, сообщается на сайте Meta.

Презентация ребрендинга компании транслировалась в Facebook Цукерберга.

По его словам, Meta объединяет все приложения и технологии под одним новым брендом.

https://www.facebook.com/zuck/videos/1898414763675286/

Компания продолжит работать над соцсетью Facebook, сервисами Instagram и WhatsApp, разрабатывая при этом "метавселенную".

"Определяющим качеством "метавселенной" будет ощущение присутствия – как будто вы находитесь рядом с другим человеком или в другом месте. Чувствовать настоящее присутствие с другим человеком – это высшая мечта социальных технологий… В "метавселенной" вы сможете делать почти все, что только можете вообразить: собираться с друзьями и семьей, работать, учиться, играть, делать покупки, творить", – написал Цукерберг в письме, опубликованном в Facebook 28 октября.

Основатель Facebook рассказал, что компания сняла фильм об использовании "метавселенной".

"В этом будущем вы сможете мгновенно телепортироваться в виде голограммы, чтобы оказаться в офисе без поездок на работу, на концерте с друзьями или в гостиной ваших родителей, чтобы наверстать упущенное, – отметил Цукерберг. – Ваш телевизор, ваше идеальное рабочее место с несколькими мониторами, ваши настольные игры и многое другое – вместо физических вещей, собранных на фабриках, они будут голограммами, разработанными создателями со всего мира".

https://www.facebook.com/zuck/posts/10114026953010521

Контекст:

Источник The Verge сообщал, что Facebook планирует сменить название, чтобы отразить стремление компании к построению "метавселенной". Он отметил, что смена названия должна помочь позиционировать соцсеть Facebook лишь как один из многих продуктов компании, контролирующей также Instagram, WhatsApp, Oculus и другие, а также подчеркнуть стремление к созданию "метавселенной".

В интервью The Verge Цукерберг рассказал, что через "пять лет или около того" "метавселенная" будет работать на гарнитурах виртуальной реальности, а также на мобильных устройствах и игровых консолях.

В сентябре 2021 года компания Facebook инвестировала $50 млн в создание "метавселенной" – нового этапа "взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность". В компании считают, что "метавселенная" может помочь "открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям".

17 октября корпорация Facebook Inc заявила о намерении в течение следующих пяти лет нанять 10 тыс. работников в странах Европейского союза для создания собственной "метавселенной".

Теги: Facebook, Марк Цукерберг, продукты, технологии, Instagram, конференция, WhatsApp, презентация, соцсеть, голограмма, Meta
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