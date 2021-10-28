Швейцария расширила персональные санкции против россиян за оккупацию Крыма

Под санкции попали:
Их внесли в список "за активную поддержку действий и осуществление политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание финансовых активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов включенным в список лицам.
Санкционные меры вступили в силу с 25 октября.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2014 году были применены первые санкции США против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.
Швейцария присоединилась к европейским санкциям против РФ за оккупацию Крыма еще в 2014 году. После этого она неоднократно расширяла и дополняла санкции против российских физических и юридических лиц.