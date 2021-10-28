Швейцария расширила персональные санкции против россиян за оккупацию Крыма

Под санкции попали:

начальник "управления ФСБ России по Крыму" Леонид Михайлюк;

руководитель "Главного следственного управления СК России по Крыму" Владимир Терентьев;

"судьи" Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов;

"следователь" Магомед Магомедов;

"прокурор" Евгений Колпиков.

Их внесли в список "за активную поддержку действий и осуществление политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание финансовых активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов включенным в список лицам.

Санкционные меры вступили в силу с 25 октября.