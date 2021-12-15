В Крыму оккупанты забирали на допрос крымского татарина в наручниках и с завязанными глазами – правозащитники

С обыском к Чалгозову оккупанты пришли в пять часов утра Фото: Крымская солидарность / Facebook

"Обыск начался в 5.15 и длился около трех часов. После следственных действий мужчину забрали с собой силовики. Позже семья пыталась связаться с ФСБ, но те ответили, что Чалгозова у них нет. Тем не менее, они уверили, что после следственных мероприятий с ними свяжутся", – говорится в сообщении.

Спустя семь часов после задержания место пребывания Чалгозова известно не было, писали "Крым.Реалии". Мать крымского татарина Селиме рассказала, что написано заявление о пропаже человека.

"Мы опасаемся за его жизнь и здоровье. [...] Человеку никаких обвинений не предъявлено. Ни о какой статье речи не шло. Якобы его взяли как свидетеля, но когда человека берут как свидетеля, вот этих тайн быть не должно. И родителям должны сообщить, где он находится", – сказала она.

Позже "Крымская солидарность" сообщила, что Чалгозова отпустили.

"Его допрашивали по делу Наримана Джелялова. [...] Мужчина рассказал, что его предположительно отвезли в Симферополь – в наручниках и с завязанными глазами. Там его допрашивали по делу о взрыве газопровода в селе Перевальном. [...] Молодой человек сказал, что не владеет информацией по этим событиям. Кроме того, ему сообщили, что его ожидает повторный допрос в ближайшее время. Мобильный телефон, изъятый у него утром, ему пока не вернули", – написали правозащитники во вторник.