В Крыму оккупанты забирали на допрос крымского татарина в наручниках и с завязанными глазами – правозащитники

"Обыск начался в 5.15 и длился около трех часов. После следственных действий мужчину забрали с собой силовики. Позже семья пыталась связаться с ФСБ, но те ответили, что Чалгозова у них нет. Тем не менее, они уверили, что после следственных мероприятий с ними свяжутся", – говорится в сообщении.
Спустя семь часов после задержания место пребывания Чалгозова известно не было, писали "Крым.Реалии". Мать крымского татарина Селиме рассказала, что написано заявление о пропаже человека.
"Мы опасаемся за его жизнь и здоровье. [...] Человеку никаких обвинений не предъявлено. Ни о какой статье речи не шло. Якобы его взяли как свидетеля, но когда человека берут как свидетеля, вот этих тайн быть не должно. И родителям должны сообщить, где он находится", – сказала она.
Позже "Крымская солидарность" сообщила, что Чалгозова отпустили.
"Его допрашивали по делу Наримана Джелялова. [...] Мужчина рассказал, что его предположительно отвезли в Симферополь – в наручниках и с завязанными глазами. Там его допрашивали по делу о взрыве газопровода в селе Перевальном. [...] Молодой человек сказал, что не владеет информацией по этим событиям. Кроме того, ему сообщили, что его ожидает повторный допрос в ближайшее время. Мобильный телефон, изъятый у него утром, ему пока не вернули", – написали правозащитники во вторник.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.
3–4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких крымских татар, в том числе братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Джелялова, по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе.
Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Президент Украины Владимир Зеленский и МИД Украины связали новые задержания на оккупированном полуострове с началом работы Крымской платформы.
6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. 28 октября "суд" в оккупированном Симферополе продлил им меру пресечения до 23 января 2022 года.
Их обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. "а" ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Джелялов все обвинения отрицает. Асан Ахтемов заявил, что дал признательные показания под пытками. Он рассказал, что его вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы и имитировали расстрел, стреляя над головой.
В начале октября Джелялова отправили в психиатрическую больницу на экспертизу, хотя, по словам адвоката, оснований для ее назначения не было. В МИД Украины это решение оккупационных властей полуострова назвали "карательной практикой в лучших советских традициях".