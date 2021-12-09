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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Слава Украине!" Чийгоз рассказал, как в оккупированном Крыму общаются крымские татары

Чийгоз назвал каналы, которые смотрят крымские татары на оккупированной территории
Чийгоз назвал каналы, которые смотрят крымские татары на оккупированной территории
Фото: hromadske.ua

В оккупированном Россией Крыму крымские татары смотрят украинские телеканалы. Об этом заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз сообщил "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 8 декабря.

"Представьте себе, ведущими в плане просмотра каналов являются украинские информационные каналы. В особенности – и я это говорю не для рекламы – "5 канал", "Прямий" канал, АТР, где больше говорится о реальной картине. Очень хорошо смотрят блогеров, которые достаточно объективно освещают реальность. Пусть и с какими-то негативными оценками – наши всегда хотели знать правду", – объяснил он.

По словам замглавы Меджлиса, крымские татары и в советские времена в местах депортации тайно слушали запрещенные тогда "Радио Свобода" и "Голос Америки".

"На фоне советской брехни, которую не воспринимали, мы искали альтернативу. Так и сейчас происходит. Я вам пример приведу. Включаешь Skype, звонишь кому-то из своих друзей, соратников. И тут к нему в гости заходят. Заходят и, не видя, что тот общается со мной по видео, говорят: "Слава Украине!" Тот говорит: "Селям алейкум. Героям слава!" И смеются", – сказал Чийгоз.

Он отметил, что в Крыму крымские татары "в основном слушают тех, кто здесь борется за Украину".

"Именно борется, а не течет по течению, не абстрагирован от этой реальности войны. Они ориентируются на украинцев, знают необходимость побеждать врага", – подчеркнул Чийгоз.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Крым, оккупация, крымские татары, депортация, Ахтем Чийгоз, украинцы, блогеры
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