"В голову не вмещается". Чийгоз раскритиковал Зеленского за упоминание детей на пресс-марафоне

"Некоторые вещи меня, конечно, шокировали. Например, как можно говорить о своих детях в том ключе, что он не видит, как дети растут, и что дети, в общем-то, недовольны тем, что он стал президентом? У меня это в голову не вмещается. Почему он не акцентировал внимание на детях на оккупированных территориях? Вот как мне лично и таким, как я, относиться к этим словам? Что ты должен чувствовать, когда твои дети, внуки находятся на оккупированной территории?" – сказал замглавы Меджлиса.

Он отметил, что его родственники также находятся на оккупированном полуострове.

"Они – часть моего народа – там, в Крыму. И я их не вижу; я каждый день ложусь спать и поднимаюсь с тревогой за их безопасность. [...] Они там постоянно находятся под прессом, давлением, причем не только физическим, но и психологическим. Крым сейчас – это большая зона особого режима. Там невозможно выстраивать будущее своих детей, как это принято здесь", – объяснил Чийгоз.

Он не согласился с предположением журналиста, что Зеленский сказал это "не со зла и не из равнодушия – просто не подумал, все же живой человек, не машина".

"Я не согласен. У тебя как у политика есть ответственность перед страной, народом. Ты постоянно должен проецировать через себя все, что происходит в нашей стране, в том числе на оккупированных территориях. Не только относительно крымских татар. Вы спросите, почему я на этом акцентирую внимание. Да потому что это в принципе задевает каждого, кто оказался здесь в такой ситуации, как я. И тех, кто там остался и продолжает свою борьбу, сопротивляясь оккупации", – подчеркнул Чийгоз.

О детях глава государства вспомнил на пресс-марафоне, комментируя вероятность того, что он пойдет на второй президентский срок. "Даже если я не пойду на второй срок... Они так боятся. [Основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий] Гордон аж из штанов выбрасывается: "Не должен идти! Не должен, не должен, не должен!" Господи боже мой, неужели это самое главное? Я не вижу, как мои дети растут. Вот это я должен – должен только им", – сказал Зеленский.