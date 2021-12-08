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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"В голову не вмещается". Чийгоз раскритиковал Зеленского за упоминание детей на пресс-марафоне

Чийгоз (на фото) о Зеленском: У политика есть ответственность перед страной
Чийгоз (на фото) о Зеленском: У политика есть ответственность перед страной
Фото: eurosolidarity.org

Президент Украины Владимир Зеленский, вспомнив на пресс-марафоне 26 ноября о своих детях, "задел" тех украинцев, у которых родственники находятся на оккупированной территории. Такое мнение заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз заявил изданию "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 8 декабря.

"Некоторые вещи меня, конечно, шокировали. Например, как можно говорить о своих детях в том ключе, что он не видит, как дети растут, и что дети, в общем-то, недовольны тем, что он стал президентом? У меня это в голову не вмещается. Почему он не акцентировал внимание на детях на оккупированных территориях? Вот как мне лично и таким, как я, относиться к этим словам? Что ты должен чувствовать, когда твои дети, внуки находятся на оккупированной территории?" – сказал замглавы Меджлиса.

Он отметил, что его родственники также находятся на оккупированном полуострове.

"Они – часть моего народа – там, в Крыму. И я их не вижу; я каждый день ложусь спать и поднимаюсь с тревогой за их безопасность. [...] Они там постоянно находятся под прессом, давлением, причем не только физическим, но и психологическим. Крым сейчас – это большая зона особого режима. Там невозможно выстраивать будущее своих детей, как это принято здесь", – объяснил Чийгоз.

Он не согласился с предположением журналиста, что Зеленский сказал это "не со зла и не из равнодушия – просто не подумал, все же живой человек, не машина".

"Я не согласен. У тебя как у политика есть ответственность перед страной, народом. Ты постоянно должен проецировать через себя все, что происходит в нашей стране, в том числе на оккупированных территориях. Не только относительно крымских татар. Вы спросите, почему я на этом акцентирую внимание. Да потому что это в принципе задевает каждого, кто оказался здесь в такой ситуации, как я. И тех, кто там остался и продолжает свою борьбу, сопротивляясь оккупации", – подчеркнул Чийгоз.

О детях глава государства вспомнил на пресс-марафоне, комментируя вероятность того, что он пойдет на второй президентский срок. "Даже если я не пойду на второй срок... Они так боятся. [Основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий] Гордон аж из штанов выбрасывается: "Не должен идти! Не должен, не должен, не должен!" Господи боже мой, неужели это самое главное? Я не вижу, как мои дети растут. Вот это я должен – должен только им", – сказал Зеленский.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Крым, оккупация, Ахтем Чийгоз, дети, Владимир Зеленский, украинцы, президент, пресс-конференция
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