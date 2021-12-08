Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях для новых владельцев подсанкционных самолетов

Указ, подписанный Зеленским, вводит санкции на три года Фото: Офіс Президента України / Facebook

Санкции сроком на три года вводятся против американских Alpha Bravo Aviation LLC (компания зарегистрирована в штате Невада) и G200 203 LLC (штат Флорида), а также Cascade Holding (Каймановы острова).

В числе ограничительных мер, которые коснулись указанных компаний (в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций и транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины), предусмотрен "запрет выдачи и аннулирование существующих разрешений и планов на выполнение полетов" такими самолетами, как №375AB (серийный номер 261), T7-CSCD (серийный номер 2072) и №673DM (серийный номер 203).

"Украинская правда" отмечает, что речь идет о самолетах, на которых украинские политики, в числе которых кум президента России Владимира Путина, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, летали в Москву.