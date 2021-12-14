Правозащитники рассказали, сколько "Свидетелей Иеговы" в Крыму лишены свободы

Еще девять человек ограничены в перемещении: семь находятся под домашним арестом, двое – под подпиской о невыезде.
"22 октября судья "Гагаринского районного суда Севастополя" Людмила Тумайкина приговорила Игоря Шмидта к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также она приняла решение об изменении ему меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей", – отметили правозащитники.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Религиозная организация "Свидетели Иеговы" была запрещена в апреле 2017 года по иску министерства юстиции РФ. Сторона обвинения указывала на распространение региональными представителями этой организации "экстремистской" литературы и пропаганду запрета на переливание крови. Верховный суд РФ постановил ликвидировать управленческий центр "Свидетелей Иеговы" и 395 местных организаций. Имущество организации конфисковали в пользу государства.
17 июля Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным решение о запрете "Свидетелей Иеговы".
По данным российского представительства запрещенной организации, религию "Свидетелей Иеговы" активно исповедовали в стране 175 тыс. человек.
В ЕС осудили решение о запрете "Свидетелей Иеговы" в России. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призывала власти РФ прекратить практику привлечения членов религиозной общины к уголовной ответственности по статье об экстремизме.
Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя в октябре 2020 года открыла уголовное производство, связанное с действием оккупантов относительно "Свидетелей Иеговы".