ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Правозащитники рассказали, сколько "Свидетелей Иеговы" в Крыму лишены свободы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Свободы лишены пять членов религиозной организации "Свидетели Иеговы"
Свободы лишены пять членов религиозной организации "Свидетели Иеговы"
Фото: pixabay.com

К концу ноября 2021 года в оккупированном Россией Крыму свободы были лишены пять членов религиозной организации "Свидетели Иеговы". Об этом 14 декабря сообщила Крымская правозащитная группа.

Еще девять человек ограничены в перемещении: семь находятся под домашним арестом, двое – под подпиской о невыезде.

"22 октября судья "Гагаринского районного суда Севастополя" Людмила Тумайкина приговорила Игоря Шмидта к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также она приняла решение об изменении ему меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей", – отметили правозащитники.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Религиозная организация "Свидетели Иеговы" была запрещена в апреле 2017 года по иску министерства юстиции РФ. Сторона обвинения указывала на распространение региональными представителями этой организации "экстремистской" литературы и пропаганду запрета на переливание крови. Верховный суд РФ постановил ликвидировать управленческий центр "Свидетелей Иеговы" и 395 местных организаций. Имущество организации конфисковали в пользу государства.

17 июля Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным решение о запрете "Свидетелей Иеговы".

По данным российского представительства запрещенной организации, религию "Свидетелей Иеговы" активно исповедовали в стране 175 тыс. человек.

В ЕС осудили решение о запрете "Свидетелей Иеговы" в России. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призывала власти РФ прекратить практику привлечения членов религиозной общины к уголовной ответственности по статье об экстремизме.

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя в октябре 2020 года открыла уголовное производство, связанное с действием оккупантов относительно "Свидетелей Иеговы".

Теги: Крым, Севастополь, правозащитники, Свидетели Иеговы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием
Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием
"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу
"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу
"Вау! Невероятная красота", "Божественная!" Шоптенко показала голую грудь
"Вау! Невероятная красота", "Божественная!" Шоптенко показала голую грудь
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
"Ура! Наконец-то 37!" Жена Тигипко в свой день рождения снялась в "голом" платье
"Ура! Наконец-то 37!" Жена Тигипко в свой день рождения снялась в "голом" платье
  "А, это те поющие трусы?" Полякова призналась, что Крутой отказался смотреть ее выступление на отдыхе в Монако
  "А, это те поющие трусы?" Полякова призналась, что Крутой отказался смотреть ее выступление на отдыхе в Монако
"Как можно брать животных под интерьер?" Волочкова после смерти питомца обзавелась новым за €6 тыс
"Как можно брать животных под интерьер?" Волочкова после смерти питомца обзавелась новым за €6 тыс
  Ведущий вынудил обладательницу титула "Мисс Вселенная 2021" мяукать на сцене. Шесть лет назад он перепутал имя победительницы. Видео
  Ведущий вынудил обладательницу титула "Мисс Вселенная 2021" мяукать на сцене. Шесть лет назад он перепутал имя победительницы. Видео
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной
  Названы фильмы и сериалы, номинированные на бойкотируемую в Голливуде премию "Золотой глобус"
  Названы фильмы и сериалы, номинированные на бойкотируемую в Голливуде премию "Золотой глобус"
"Ух ты, ляля". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в просторном платье, скрывающем талию
"Ух ты, ляля". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в просторном платье, скрывающем талию
"По глазам видно – скучает". Автор студии "Квартал 95" показал то самое селфи, из-за которого Зинченко приревновал жену к Зеленскому
"По глазам видно – скучает". Автор студии "Квартал 95" показал то самое селфи, из-за которого Зинченко приревновал жену к Зеленскому
"Это перебор. Нелюбовь". Богомолов обматерил Собчак и назвал идиоткой и дурой
"Это перебор. Нелюбовь". Богомолов обматерил Собчак и назвал идиоткой и дурой
Восьмилетний сын Рудковской избил за столом известного артиста
Восьмилетний сын Рудковской избил за столом известного артиста
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами (196467)
2
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (168521)
3
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (60226)
4
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (52058)
5
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность (45708)
6
"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку (40150)
7
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (38946)
8
"Мать, ты че?", "Думаю, что теперь я лесбиянка". Леди Гага обнажила грудь в асимметричном декольте (34930)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS