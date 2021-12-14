Правозащитники рассказали, сколько "Свидетелей Иеговы" в Крыму лишены свободы

Еще девять человек ограничены в перемещении: семь находятся под домашним арестом, двое – под подпиской о невыезде.

"22 октября судья "Гагаринского районного суда Севастополя" Людмила Тумайкина приговорила Игоря Шмидта к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также она приняла решение об изменении ему меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей", – отметили правозащитники.