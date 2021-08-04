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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Крыму открыли новые уголовные дела против "Свидетелей Иеговы" – правозащитники

Россия аннексировала Крым весной 2014 года
Россия аннексировала Крым весной 2014 года
Фото: pixabay.com

В оккупированном Россией Крыму 29 июля открыли уголовные дела против членов религиозной организации "Свидетели Иеговы" – Дарьи Кузьо и Петра Жильцова. Об этом сообщила "Крымская солидарность".

Кузьо избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, Жильцова продержали сутки в изоляторе временного содержания, а после отправили под домашний арест.

Жильцову следователи вменили статьи об организации деятельности экстремистской организации и о финансировании экстремистской деятельности. Наказание по этим статьям предусматривает как крупные штрафы, так и лишение свободы на сроки до 10 и до восьми лет соответственно, отметили правозащитники.

"Ранее Жильцов проходил в качестве свидетеля по делу другого жителя Крыма — Тараса Кузьо, супруги Дарьи Кузьо. Тарас Кузьо ранее стал обвиняемым по тем же статьям, которые сейчас вменяются Жильцову, он также содержится под домашним арестом", – сообщили в "Крымской солидарности".

По информации правозащитников, 38 свидетелей Иеговы находятся под стражей, 16 из них приговорены к реальным срокам, 24 содержатся в СИЗО и 20 находятся под домашним арестом. Правозащитные организации Украины и России признают членов "Свидетелей Иеговы" политическими заключенными.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Религиозная организация "Свидетели Иеговы" была запрещена в апреле 2017 года по иску министерства юстиции РФ. Сторона обвинения указывала на распространение региональными представителями этой организации "экстремистской" литературы и пропаганду запрета на переливание крови. Верховный суд РФ постановил ликвидировать управленческий центр "Свидетелей Иеговы" и 395 местных организаций. Имущество организации конфисковали в пользу государства.

17 июля Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным решение о запрете "Свидетелей Иеговы".

По данным российского представительства запрещенной организации, религию "Свидетелей Иеговы" активно исповедовали в стране 175 тыс. человек.

В ЕС осудили решение о запрете "Свидетелей Иеговы" в России. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призывала власти РФ прекратить практику привлечения членов религиозной общины к уголовной ответственности по статье об экстремизме.

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя в октябре 2020 года открыла уголовное производство, связанное с действием оккупантов относительно "Свидетелей Иеговы".

Теги: Россия, Крым, Украина, правозащитники, Ялта, преследование, Свидетели Иеговы, Крымская солидарность
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