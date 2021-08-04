В оккупированном Крыму открыли новые уголовные дела против "Свидетелей Иеговы" – правозащитники

Кузьо избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, Жильцова продержали сутки в изоляторе временного содержания, а после отправили под домашний арест.

Жильцову следователи вменили статьи об организации деятельности экстремистской организации и о финансировании экстремистской деятельности. Наказание по этим статьям предусматривает как крупные штрафы, так и лишение свободы на сроки до 10 и до восьми лет соответственно, отметили правозащитники.

"Ранее Жильцов проходил в качестве свидетеля по делу другого жителя Крыма — Тараса Кузьо, супруги Дарьи Кузьо. Тарас Кузьо ранее стал обвиняемым по тем же статьям, которые сейчас вменяются Жильцову, он также содержится под домашним арестом", – сообщили в "Крымской солидарности".

По информации правозащитников, 38 свидетелей Иеговы находятся под стражей, 16 из них приговорены к реальным срокам, 24 содержатся в СИЗО и 20 находятся под домашним арестом. Правозащитные организации Украины и России признают членов "Свидетелей Иеговы" политическими заключенными.