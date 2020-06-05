Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Суд" в Крыму отменил штраф "свидетелю Иеговы" и приговорил к шести годам тюрьмы

В 2017 году российские власти признали религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и запретили ее деятельность. Последователи организации также подвергаются гонениям в оккупированном Россией Крыму.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Герасимова взяли под стражу в зале суда
Герасимова взяли под стражу в зале суда
Фото: depositphotos.com (архив)

"Верховный суд" Крыма удовлетворил апелляцию "прокуратуры" в отношении последователя религиозной организации "Свидетели Иеговы" Артема Герасимова из Ялты и заменил штраф на шестилетний тюремный срок. Об этом 4 июня сообщила Крымская правозащитная группа 

Герасимов сообщил правозащитникам, что его взяли под стражу в зале суда.

Дело в отношении Герасимова оккупационные власти открыли в марте 2019 года. Его обвиняли в продолжении деятельности запрещенной в РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы". В марте 2020-го "Ялтинский городской суд" признал Герасимова виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ и оштрафовал на 400 тыс. руб. (≈152 тыс. грн).

Религиозная организация "Свидетели Иеговы" была запрещена в апреле 2017 года по иску министерства юстиции РФ. Сторона обвинения указывала на распространение региональными представителями этой организации "экстремистской" литературы и пропаганду запрета на переливание крови. Верховный суд РФ постановил ликвидировать управленческий центр "Свидетелей Иеговы" и 395 местных организаций. Имущество организации конфисковали в пользу государства.

17 июля Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным решение о запрете "Свидетелей Иеговы".

По данным российского представительства запрещенной организации, религию "Свидетелей Иеговы" активно исповедовали в стране 175 тыс. человек.

В ЕС осудили решение о запрете "Свидетелей Иеговы" в России. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призывала власти РФ прекратить практику привлечения членов религиозной общины к уголовной ответственности по статье об экстремизме.

Теги: Россия, религия, оккупация, Свидетели Иеговы, Крымская правозащитная группа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS