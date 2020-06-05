"Суд" в Крыму отменил штраф "свидетелю Иеговы" и приговорил к шести годам тюрьмы

В 2017 году российские власти признали религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и запретили ее деятельность. Последователи организации также подвергаются гонениям в оккупированном Россией Крыму.

Герасимова взяли под стражу в зале суда Фото: depositphotos.com (архив)

"Верховный суд" Крыма удовлетворил апелляцию "прокуратуры" в отношении последователя религиозной организации "Свидетели Иеговы" Артема Герасимова из Ялты и заменил штраф на шестилетний тюремный срок. Об этом 4 июня сообщила Крымская правозащитная группа

Герасимов сообщил правозащитникам, что его взяли под стражу в зале суда.

Дело в отношении Герасимова оккупационные власти открыли в марте 2019 года. Его обвиняли в продолжении деятельности запрещенной в РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы". В марте 2020-го "Ялтинский городской суд" признал Герасимова виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ и оштрафовал на 400 тыс. руб. (≈152 тыс. грн).

Религиозная организация "Свидетели Иеговы" была запрещена в апреле 2017 года по иску министерства юстиции РФ. Сторона обвинения указывала на распространение региональными представителями этой организации "экстремистской" литературы и пропаганду запрета на переливание крови. Верховный суд РФ постановил ликвидировать управленческий центр "Свидетелей Иеговы" и 395 местных организаций. Имущество организации конфисковали в пользу государства.

17 июля Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным решение о запрете "Свидетелей Иеговы".

По данным российского представительства запрещенной организации, религию "Свидетелей Иеговы" активно исповедовали в стране 175 тыс. человек.

В ЕС осудили решение о запрете "Свидетелей Иеговы" в России. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призывала власти РФ прекратить практику привлечения членов религиозной общины к уголовной ответственности по статье об экстремизме.