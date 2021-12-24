ФСБ России задержала и пытала током крымского татарина. Для поддержки его собрались сотни людей

По словам мужчины, когда его задержали и посадили в машину, на голову сразу надели мешок. Аметова увезли в неизвестном направлении и посадили на стул в подвальном помещении. Туда зашли четверо или пятеро сотрудников ФСБ и рассредоточились по помещению.

"Главный начал с того, что я подозреваюсь в теракте, совершенном у газопровода. Я ответил, что это бред, и заявил, что против насилия со своей и с их стороны. Он ответил: "Мы тоже против насилия, но тебе придется рассказать все и сесть за аппарат – полиграф", – рассказал Аметов.

Он отказался и пообещал рассказать все без полиграфа, потому что не доверяет аппарату. Сотрудники ФСБ оказывали давление ­– матом и другими методами – и дали задержанному время подумать. Он потребовал привести адвоката.

"Они прижали меня к спинке стула. Сотрудники ФСБ меня держали, а Максим обматывал скотчем вокруг стула, оскорбляя меня и ругаясь матом. […] Под ухо мне засунули какие-то тряпки. Я почувствовал, что туда начали просовывать провода, ощущал их движение по лицу и понял, что меня будут бить током", ­– рассказал Аметов.

Его трижды ударили током, и третий удар был очень сильным.

"В тот момент у меня мозги поплыли, я не контролировал ничего. После этого удара я прокричал: "Все, все! Я сяду за аппарат!" На что Максим ответил: "Теперь я буду решать, когда ты сядешь". И продолжил наносить удары", – рассказал задержанный.

Удары током повторились еще несколько раз, и Аметов прокричал, что возьмет на себя все. После этого мужчине приказали назвать пароль от телефона под угрозой новых ударов током.

"После этого сотрудники ФСБ канцелярским ножом разрезали скотч, посадили меня за стол, дали ручку и бумагу и приказали подписать документы. […] Я подписал документ о том, что у меня нет претензий или о чем-то подобном", ­­– рассказал крымский татарин.

Ему дали чистый лист и стали диктовать текст по буквам. Мужчина под принуждением написал две бумаги. С него сняли мешок, посадили за полиграф, и он ответил на все вопросы.

"Пришел какой-то сотрудник ФСБ и сказал: "Ты сказал правду. Ты нигде не замешан, не засвечен. Ты чист". И добавил, что якобы я им больше не нужен. Но они предупредили: если я заявлю о пытках, о происходившем здесь, в подвале, они обнародуют бумагу о сотрудничестве с ними, которую я подписал", ­– рассказал Аметов.

После этого его отпустили.

В прокуратуре АР Крым 21 декабря сообщили, что квалифицирует пытки крымского татарина как военное преступление и начали соответствующее уголовное производство. Также правоохранители автономии начали уголовные производства по фактам незаконного лишения свободы жителя оккупированного полуострова (ч. 2 ст. 146 УК Украины) и нарушения неприкосновенности его жилья во время незаконного обыска, проведенного оккупационными правоохранителями (ч. 2 ст. 162 УК Украины).

"Крымская солидарность" сообщила в Facebook, что 24 декабря у дома Аметова в Старом Крыму собрались не менее 400 человек, чтобы поддержать его и семью.

"Мы пришли, чтобы власти рассмотрели наши жалобы и начали уголовное дело против этих карателей, которые называются "правоохранительными органами", ­– заявил пожилой мужчина.

Он призывал всех желающих поставить подпись под заявлением на имя российских начальника МВД, генерального прокурора Краснова, уполномоченного по правам человека и председателя Следственного комитета.

"Все собрались, чтобы сделать заявление властям: народ не оставит все это просто так, он поддерживает Наримана и выражает свой протест, мы будем отстаивать свои права в дальнейшем", ­­– высказался координатор "Крымской солидарности" Мустафа Сейдалиев.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1564278950606222 [/FB

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/309685497740116/ Контекст: Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.