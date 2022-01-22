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США сообщили Украине о планах эвакуировать семьи дипломатов, "вероятно, уже на следующей неделе" – CNN

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Официально подготовку к эвакуации семей дипломатов США не подтверждали
Официально подготовку к эвакуации семей дипломатов США не подтверждали
Фото: EPA

Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд сотрудников, не занимающих ключевые должности, и членов их семей. Об этом со ссылкой на источники сообщил канал CNN 22 января.

Представитель Госдепартамента сказал, что ведомству "нечего объявить в настоящее время". Он добавил, что Госдеп "всегда проводит тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации с безопасностью". Представитель посольства отказался подтвердить эту информацию.

По данным близкого к украинскому правительству источника канала, США проинформировали Украину, что начнут эвакуацию семей дипломатов из посольства в Киеве, "вероятно, уже на следующей неделе". Собеседник рассказал, что президент Владимир Зеленский разговаривал по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сказал ему, что если Соединенные Штаты предпримут такой "драматический шаг", то это будет "чрезмерной реакцией".

21 января агентство Bloomberg сообщало, что на фоне угрозы вторжения России в Украину США рассматривают вопрос эвакуации из страны семей американских дипломатовПо словам собеседника агентства, членам семей дипломатов будет приказано вернуться домой, а сотрудники, не занимающие ключевые должности, смогут уехать добровольно. Такое объявление могут сделать в течение ближайших нескольких дней.

Контекст:

Это уже не первое сообщение СМИ о вероятной эвакуации из Украины дипломатов. 17 января The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ сообщила, что 5 января из Украины в РФ отправились на автобусе 18 человек – в основном дети и жены российских дипломатов. В последующие несколько дней якобы выехало еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове. Кроме того, дипломатам в двух других российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из Украины, отметил собеседник.

В России такие сообщения назвали провокацией.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Теги: Россия, Украина, посольство США, эвакуация, вторжение, война в Украине
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