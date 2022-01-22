США сообщили Украине о планах эвакуировать семьи дипломатов, "вероятно, уже на следующей неделе" – CNN

Представитель Госдепартамента сказал, что ведомству "нечего объявить в настоящее время". Он добавил, что Госдеп "всегда проводит тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации с безопасностью". Представитель посольства отказался подтвердить эту информацию.

По данным близкого к украинскому правительству источника канала, США проинформировали Украину, что начнут эвакуацию семей дипломатов из посольства в Киеве, "вероятно, уже на следующей неделе". Собеседник рассказал, что президент Владимир Зеленский разговаривал по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сказал ему, что если Соединенные Штаты предпримут такой "драматический шаг", то это будет "чрезмерной реакцией".

21 января агентство Bloomberg сообщало, что на фоне угрозы вторжения России в Украину США рассматривают вопрос эвакуации из страны семей американских дипломатов. По словам собеседника агентства, членам семей дипломатов будет приказано вернуться домой, а сотрудники, не занимающие ключевые должности, смогут уехать добровольно. Такое объявление могут сделать в течение ближайших нескольких дней.