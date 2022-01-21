"В свете сложившейся ситуации". Израиль призвал своих граждан, находящихся в Украине, заполнить специальные анкеты

"В свете сложившейся в Украине ситуации рекомендуем израильтянам, находящихся в Украине, заполнить нижеследующую анкету. Пожалуйста, заполните анкету на каждого члена семьи индивидуально, включая несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет", – призывают в министерстве.

В анкете нужно указать личные данные, семейный статус, а также мобильный телефон и адрес электронной почты.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 19 января призвал украинцев не паниковать. Он напомнил, что российская агрессия против Украины продолжается с 2014 года. По словам президента, украинская сторона "знает о всех возможных угрозах и понимает все возможные ответные действия". Также, по словам главы государства, уровень поддержки Украины со стороны международных партнеров "высок как никогда".