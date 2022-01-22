Чубаров: Меджлис призывает более четко формулировать позицию Украины на международных площадках

"Мы хотим призвать в том числе и власть, и украинских политиков, чтобы мы более четко формулировали нашу украинскую позицию, требования на всех международных площадках, чтобы мы избегали градации наших задач: мол, вопросы, связанные с отдельными районами Донбасса, а затем во вторую очередь – Крым. Так говорят некоторые наши партнеры, потому что мы нечеткие. Поэтому мы предлагаем, чтобы вопросы единой формулы территориальной целостности Украинского государства в пределах международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, чтобы эта формула присутствовала и была требовательной со стороны Украины на всех международных площадках. Это особенно важно сейчас", – сказал он.

Чубаров отметил готовность Меджлиса поддерживать все инициативы и усилия по мобилизации украинского общества вокруг возможных угроз. Он добавил, что основная задача украинцев – восстановление территориальной целостности Украины.