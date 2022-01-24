На сегодня полномасштабное вторжение России невозможно – Данилов

В частности, отвечая на вопрос журналистки о порядке действий для граждан Украины на случай вторжения российских войск, Данилов сказал: "Давайте сначала о "полномасштабном вторжении". Мы не видим на сегодняшний день никаких оснований, чтобы были утверждения о полномасштабном вторжении в нашу страну. Это невозможно сделать даже физически".

"Есть ли данные о перемещении вооруженных сил Российской Федерации на территории РФ? Да, они есть, мы их фиксируем, но для нас это не удивительно. Возможно, это удивительно для наших иностранных партнеров, которые наконец-то увидели, что там есть войска, что они перемещаются определенным образом…" – добавил секретарь СНБО.