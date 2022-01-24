"Такая угроза может существовать, пока существует РФ". Данилов ответил на вопрос о возможной оккупации Харькова

Данилов: Имейте в виду, что это будет большая война, мы ничего сдавать не собираемся Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

На вопрос журналиста, есть ли угроза оккупации, политик сказал: "Такая угроза может существовать до тех пор, пока существует РФ, по отношению к любому городу. Это бывает, когда цепляются за слово, раздувают и начинают из этого делать определенный хайп".

Данилов выразил уверенность, что Харьков, Львов, Одесса и другие города Украины будут защищены.

"Они были, есть и будут украинскими. Президент говорил, что в случае нападения будет дан отпор, но имейте в виду, что это будет большая война, мы ничего сдавать не собираемся. Об этом говорил наш президент", – подчеркнул секретарь СНБО.