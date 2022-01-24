Зеленский созвал заседание СНБО по мерам "защиты нацбезопасности от внутренних и внешних угроз"

"Сегодня, 24 января 2022 года, в 17.00 в помещении Офиса президента Украины (г. Киев, ул. Банковая, 11) состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании СНБО "будут рассматриваться вопросы мер по защите национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущему положению дел в экономике, энергетике, противодействию пандемии коронавирусной болезни и т.д.".
По итогам заседания ориентировочно в 18.30 пройдет брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.
24 января глава Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал закрытую рабочую встречу по вопросам национальной безопасности при участии руководства парламента, министра обороны Алексея Резникова и глав фракций и групп. На встрече, которая состоится 25 января в 9.00 в кабинете Стефанчука, также примет участие глава МИД Дмитрий Кулеба.
24 января в ходе заседания согласительного совета замглавы Верховной Рады Елена Кондратюк внесла предложение в формате вопросов к правительству заслушать 28 января информацию министра обороны Украины касательно ситуации на украинско-российской границе, министра здравоохранения Виктора Ляшко по поводу преодоления пандемии коронавируса и премьер-министра Дениса Шмыгаля – об энергетической безопасности Украины.
Соответствующее предложение было поддержано единогласно присутствующими, отмечал Стефанчук.
В то же время пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко предлагал провести закрытое заседание Рады по вопросам безопасности при участии Зеленского, но его предложение не поддержали.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.