Зеленский созвал заседание СНБО по мерам "защиты нацбезопасности от внутренних и внешних угроз"

На заседании СНБО будут рассматриваться "вопросы мер по защите национальной безопасности от внутренних и внешних угроз" Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Сегодня, 24 января 2022 года, в 17.00 в помещении Офиса президента Украины (г. Киев, ул. Банковая, 11) состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании СНБО "будут рассматриваться вопросы мер по защите национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущему положению дел в экономике, энергетике, противодействию пандемии коронавирусной болезни и т.д.".

По итогам заседания ориентировочно в 18.30 пройдет брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

24 января глава Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал закрытую рабочую встречу по вопросам национальной безопасности при участии руководства парламента, министра обороны Алексея Резникова и глав фракций и групп. На встрече, которая состоится 25 января в 9.00 в кабинете Стефанчука, также примет участие глава МИД Дмитрий Кулеба.

24 января в ходе заседания согласительного совета замглавы Верховной Рады Елена Кондратюк внесла предложение в формате вопросов к правительству заслушать 28 января информацию министра обороны Украины касательно ситуации на украинско-российской границе, министра здравоохранения Виктора Ляшко по поводу преодоления пандемии коронавируса и премьер-министра Дениса Шмыгаля – об энергетической безопасности Украины.

Соответствующее предложение было поддержано единогласно присутствующими, отмечал Стефанчук.

В то же время пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко предлагал провести закрытое заседание Рады по вопросам безопасности при участии Зеленского, но его предложение не поддержали.