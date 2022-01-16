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Запасы угля на складах впервые за отопительный сезон превысили показатель прошлого года – Герус

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Герус отметил, что этой зимой работают 14 из 15 блоков АЭС, в прошлом году в это время в работе были девять блоков
Герус отметил, что этой зимой работают 14 из 15 блоков АЭС, в прошлом году в это время в работе были девять блоков
Фото: Andriy Gerus / Facebook

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины 14 января выросли до 734 тыс. тонн и впервые за отопительный сезон превысили запасы на такую же дату прошлого года, заявил глава комитета по вопросам энергетики Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус. Заявление опубликовано 16 января в его Telegram.

"В пятницу 14 января запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ впервые за этот осенне-зимний период превысили запасы угля на такую же дату прошлого года", – сообщил Герус.

По его словам, 14 января на складах было 734,1 тыс. тонн угля; год назад запасы составляли 711,1 тыс. тонн. По информации нардепа, с начала зимы запасы угля на складах увеличились на 51%, или на 248 тыс. тонн.

"Одними из главных факторов такой динамики стал импорт угля, в частности морским направлением: по состоянию на 14 января компания ДТЭК приняла семь судов, а компания "Центрэнерго" – четыре судна с энергетическим углем, а также импорт электроэнергии и более высокий уровень генерации "Энергоатомом", что позволяло экономить уголь", – объяснил Герус.

Он добавил, что по состоянию на 14 января в работе находилось 14 из 15 блоков АЭС, несших нагрузку 12 045 МВт. Год назад в работе было девять из 15 блоков АЭС, которые несли нагрузку 9650 МВт.

В интервью изданию "Экономическая правда", опубликованном 14 января, Герус возложил ответственность за энергетический кризис на генерирующие компании. "Зависимость от нескольких игроков рынка привела к тому, что, когда эти игроки не сформировали запасы угля, мы получили определенные проблемы", – сказал он. Спикер компании ДТЭК, менеджер по стратегическим коммуникациям Александр Шевелев, комментируя заявления нардепа, отметил, что ДТЭК импортировал рекордное количество угля, благодаря чему полностью снабдил свои ТЭС топливом.

Контекст:

Нынешний отопительный сезон Украина начала с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, писал "Фокус".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко рассказал, что в ноябре – декабре в Украину уже поступило более 1 млн тонн импортного угля.

Теги: уголь, энергетика, дефицит, отопительный сезон, ДТЭК, ТЭС, ТЭЦ, Центрэнерго, Андрей Герус
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