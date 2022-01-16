Запасы угля на складах впервые за отопительный сезон превысили показатель прошлого года – Герус

Герус отметил, что этой зимой работают 14 из 15 блоков АЭС, в прошлом году в это время в работе были девять блоков Фото: Andriy Gerus / Facebook

"В пятницу 14 января запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ впервые за этот осенне-зимний период превысили запасы угля на такую же дату прошлого года", – сообщил Герус.

По его словам, 14 января на складах было 734,1 тыс. тонн угля; год назад запасы составляли 711,1 тыс. тонн. По информации нардепа, с начала зимы запасы угля на складах увеличились на 51%, или на 248 тыс. тонн.

"Одними из главных факторов такой динамики стал импорт угля, в частности морским направлением: по состоянию на 14 января компания ДТЭК приняла семь судов, а компания "Центрэнерго" – четыре судна с энергетическим углем, а также импорт электроэнергии и более высокий уровень генерации "Энергоатомом", что позволяло экономить уголь", – объяснил Герус.

Он добавил, что по состоянию на 14 января в работе находилось 14 из 15 блоков АЭС, несших нагрузку 12 045 МВт. Год назад в работе было девять из 15 блоков АЭС, которые несли нагрузку 9650 МВт.

В интервью изданию "Экономическая правда", опубликованном 14 января, Герус возложил ответственность за энергетический кризис на генерирующие компании. "Зависимость от нескольких игроков рынка привела к тому, что, когда эти игроки не сформировали запасы угля, мы получили определенные проблемы", – сказал он. Спикер компании ДТЭК, менеджер по стратегическим коммуникациям Александр Шевелев, комментируя заявления нардепа, отметил, что ДТЭК импортировал рекордное количество угля, благодаря чему полностью снабдил свои ТЭС топливом.