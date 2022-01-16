Запасы угля на складах впервые за отопительный сезон превысили показатель прошлого года – Герус

"В пятницу 14 января запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ впервые за этот осенне-зимний период превысили запасы угля на такую же дату прошлого года", – сообщил Герус.
По его словам, 14 января на складах было 734,1 тыс. тонн угля; год назад запасы составляли 711,1 тыс. тонн. По информации нардепа, с начала зимы запасы угля на складах увеличились на 51%, или на 248 тыс. тонн.
"Одними из главных факторов такой динамики стал импорт угля, в частности морским направлением: по состоянию на 14 января компания ДТЭК приняла семь судов, а компания "Центрэнерго" – четыре судна с энергетическим углем, а также импорт электроэнергии и более высокий уровень генерации "Энергоатомом", что позволяло экономить уголь", – объяснил Герус.
Он добавил, что по состоянию на 14 января в работе находилось 14 из 15 блоков АЭС, несших нагрузку 12 045 МВт. Год назад в работе было девять из 15 блоков АЭС, которые несли нагрузку 9650 МВт.
В интервью изданию "Экономическая правда", опубликованном 14 января, Герус возложил ответственность за энергетический кризис на генерирующие компании. "Зависимость от нескольких игроков рынка привела к тому, что, когда эти игроки не сформировали запасы угля, мы получили определенные проблемы", – сказал он. Спикер компании ДТЭК, менеджер по стратегическим коммуникациям Александр Шевелев, комментируя заявления нардепа, отметил, что ДТЭК импортировал рекордное количество угля, благодаря чему полностью снабдил свои ТЭС топливом.
Нынешний отопительный сезон Украина начала с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, писал "Фокус".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.
Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).
28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко рассказал, что в ноябре – декабре в Украину уже поступило более 1 млн тонн импортного угля.