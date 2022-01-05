Россия продолжает блокировать поставки угля в Украину из Казахстана – Минэнерго

"Нет, уголь из Казахстана не идет… Есть заключенный "Центрэнерго" контракт на 660 тыс. тонн казахского угля... но из-за соответствующих действий со стороны Российской Федерации происходит блокирование транзита российской территорией... Как мы, так и "Центрэнерго" не видим других возможностей физически этот уголь получить", – сказал Галущенко.
При этом он отметил, что уголь морским путем идет в Украину "стабильно, уже есть определенное накопление в самих портах".
"Средний объем импортного угля [поступающего в Украину] морским путем на отопительный сезон будет на уровне 1,6 – 1,8 млн тонн, возможно, даже больше", – добавил Галущенко.
По его словам, стоимость импортируемого угля упала, если в период "высоких" цен она доходила до $300 за тонну, то сейчас речь идет о $140.
В этом году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, отметил "Фокус".
30 октября в Минэнерго сообщали, что Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.
Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.
Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля.
Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, говорил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, к концу года на складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля.
28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Галущенко рассказал, что в ноябре – декабре в Украину уже поступило более 1 млн тонн импортного угля.