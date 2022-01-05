Россия продолжает блокировать поставки угля в Украину из Казахстана – Минэнерго

Уголь из Казахстана через РФ не идет, отметили в Минэнерго Украины Фото: depositphotos.com

"Нет, уголь из Казахстана не идет… Есть заключенный "Центрэнерго" контракт на 660 тыс. тонн казахского угля... но из-за соответствующих действий со стороны Российской Федерации происходит блокирование транзита российской территорией... Как мы, так и "Центрэнерго" не видим других возможностей физически этот уголь получить", – сказал Галущенко.

При этом он отметил, что уголь морским путем идет в Украину "стабильно, уже есть определенное накопление в самих портах".

"Средний объем импортного угля [поступающего в Украину] морским путем на отопительный сезон будет на уровне 1,6 – 1,8 млн тонн, возможно, даже больше", – добавил Галущенко.

По его словам, стоимость импортируемого угля упала, если в период "высоких" цен она доходила до $300 за тонну, то сейчас речь идет о $140.