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Галущенко и Квин обсудили энергетическую агрессию РФ против Украины

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США готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, отметила на встрече с Галущенко Квин
США готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, отметила на встрече с Галущенко Квин
Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 4 января провел встречу с временной поверенной в делах США в Киеве Кристиной Квин, стороны обсудили вопрос устойчивого прохождения отопительного сезона в стране в условиях энергетической агрессии со стороны РФ.

Об этом сообщил пресс-центр Минэнерго.

Галущенко напомнил Квин, что Россия заблокировала импорт угля в страну по железной дороге, в связи с чем Украина переориентировалась на поставки топлива морским путем. Кроме того, РФ значительно сократила объемы транзита российского газа через территорию Украины, отметил глава Минэнерго.

В этих условиях основную нагрузку при прохождении отопительного сезона в Украине несет НАЭК "Энергоатом", подчеркнул Галущенко.

"Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты Америки готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, в частности для атомной энергетики, и усилении энергетической безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Контекст:

В этом году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, отметил "Фокус".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что "есть неравномерность поставок" угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, "в самый жесткий и холодный" – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что "у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд".

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, говорил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, к концу года на складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля.

Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах. В Минэнерго отметили, что ТЭС и ТЭЦ будут использовать газ "в случае и только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, основным проектным видом топлива которых является уголь".

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля.

В Минэнергетики заявляли, что особенностью этого отопительного сезона является работа на полную мощность атомной генерации. Сейчас на четырех АЭС в Украине работают 14 из 15 энергоблоков, их мощность составляет почти 12,5 тыс. МВт.

Теги: Россия, США, Украина, газ, уголь, энергетика, отопительный сезон, агрессия, угрозы, Министерство энергетики, транзит, АЭС, Энергоатом, безопасность, встреча, природный газ, Кристина Квин, Герман Галущенко
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