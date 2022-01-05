Галущенко и Квин обсудили энергетическую агрессию РФ против Украины

Об этом сообщил пресс-центр Минэнерго.

Галущенко напомнил Квин, что Россия заблокировала импорт угля в страну по железной дороге, в связи с чем Украина переориентировалась на поставки топлива морским путем. Кроме того, РФ значительно сократила объемы транзита российского газа через территорию Украины, отметил глава Минэнерго.

В этих условиях основную нагрузку при прохождении отопительного сезона в Украине несет НАЭК "Энергоатом", подчеркнул Галущенко.

"Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты Америки готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, в частности для атомной энергетики, и усилении энергетической безопасности Украины", – говорится в сообщении.