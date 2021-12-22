Украинские АЭС за сутки произвели рекордное количество электроэнергии – "Энергоатом"

По состоянию на 22 декабря на украинских АЭС работают 14 из 15 энергоблоков. За прошедшие сутки произведено 301 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца – 6154 млн кВт-ч, с начала года – 83 160 млн кВт-ч.

"Более 300 млн кВт-ч – рекорд НАЭК "Энергоатом". Две атомные станции работают на номинальной мощности и даже больше: Южно-Украинская АЭС, несущая нагрузку 3050 МВт, и Запорожская АЭС, вышедшая на 6160 МВт производства электроэнергии. Такого никогда не было", – заявил глава компании Петр Котин.