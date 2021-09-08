В Украине выросло производство электроэнергии – Минэнерго

С начала года в Украине отметили увеличение электропотребления Фото: depositphotos.com

Объем производства электростанциями Украины составил 102,559 млрд кВт-час, это на 6,16 млрд кВтч, или на 6,4% больше, чем за такой же период прошлого года.

"Атомные электростанции увеличили производство на 8,1% – 55,3 млрд кВт-час в 2021 году, что на 4,14 млрд кВт-час больше, чем в 2020-м. Тепловые электростанции выработали 23,9 млрд кВтч, что на 846,6 млн кВт-час, или на 3,7% больше, чем за восемь месяцев 2020 года", – отметили в релизе.

Гидроэлектростанции произвели за январь – август 7,5 млрд кВт-час, что на 50,2% больше.

"Производство электроэнергии из альтернативных источников за восемь месяцев составило 8,49 млрд кВт-час, что на 740,9 млн кВт-час, или на 9,6% больше, чем в 2020 году", – уточнили в Минэнерго.

Основную долю в общей выработке составила выработка АЭС – 53,9%, ТЭС и ТЭЦ – 29,4%, выработка ГЭС и ГАЭС – 7,4%.

В министерстве подчеркнули, что с начала года в Украине увеличилось потребление электроэнергии, оно составило 101,14 млрд кВт-час, что на 6,2% больше, чем в прошлом году.