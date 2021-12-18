Богдан заявил об энергетическом кризисе в Украине

"Об этом говорится уже не просто в прямых эфирах, а в официальных документах, которые появляются от имени государства в выступлениях чиновников, в эфирах... Они через два месяца начали признавать, что да, кризис наступает. Но у нас есть надежда, что мы его решим. А первый самый большой кризис – энергетический. На сегодня потребление электроэнергии государством для своих нужд не отвечает возможностям государства производить электроэнергию на предприятиях, которые у него есть", – заявил он.

По словам Богдана, на сегодня работают 14 из 15 атомных энергоблоков в Украине.

"Чтобы вы понимали, за историю Украины никогда такого количества атомных энергоблоков не работало. Максимум было 13. Один стоял на ремонте, а один был в резерве – если что-то ломается, если срабатывает автоматика, "вылетает" один атомный энергоблок, то моментально включается другой и замещает его. На сегодня такой возможности нет. Мало того, согласно планам властей, они в феврале планируют запустить все 15 блоков. Чтобы вы понимали: это за пределами возможностей, за пределами того, что изучала инженерная мысль, когда строила эти атомные энергоблоки. В Украине никогда не работало 15. И к каким последствиям это приведет, мы не знаем. Мы можем дискутировать, но этого никогда еще никто не пробовал", – сказал он.

Также Богдан заявил, что запасов угля в государстве при пиковых нагрузках хватит "на неделю, максимум на две".

"У нас нет склада. При этой теплой, плюсовой температуре если мы добываем в день 60 тыс. тонн, мы и сжигаем 60 тыс. тонн. Уже пришло энное количество кораблей, о которых говорил президент, что они плывут. Их много уже приплыло, я не считаю сколько. Но количество угля на складе не увеличивается. А у нас 0...+5 ºC. Если будет -15 ºC, потребление из 60 тыс. тонн становится 120 тыс. тонн. А это значит, что у нас осталось угля на неделю в морозы. И если будут больше морозы, у нас просто нечего сжигать", – сказал он.

Кроме этого, по словам бывшего главы ОПУ, влияет также наличие воды в водохранилищах.

"Если спросить у людей, которые живут возле водохранилищ, они подтвердят: воды уже нет, ее уже спустили. Пиковые нагрузки на 12.00 и на 18.00 в течение дня. Включаются АЭС и ГЭС, вода спускается – и вырабатывается электроэнергия. На сегодня при необходимых в Кременчугском водохранилище 78 метров воды у нас осталось 76,63. А максимальный предел, за который никто не опускался, – это 75,75. То есть у нас осталось менее метра воды", – сказал он.

Богдан заявил, что на сегодня обсуждается забор воды ниже инженерного предела, но неизвестно, к чему это может привести.

В кризисе экс-глава ОПУ обвинил президента Владимира Зеленского.

"Считаю, что виновен в данном случае Владимир Александрович Зеленский. Потому что он не хочет получать негативную информацию. Он хочет слышать только аплодисменты и только позитивные новости. И виновен в первую очередь тем, что развалив госуправление, он развалил алгоритмы автоматизации государства, потому что план подготовки угля начинается в июне. Определенные государственные чиновники создают энергетический штаб. Они каждый понедельник проверяют выполнение плана по факту и докладывают, если план не выполняется. Но этого не было. Было принято решение жечь летом уголь, до зимы доживем", – сказал он.