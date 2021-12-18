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Богдан заявил об энергетическом кризисе в Украине

Богдан: Зеленский не хочет получать негативную информацию. Он хочет слышать только аплодисменты и только позитивные новости
Богдан: Зеленский не хочет получать негативную информацию. Он хочет слышать только аплодисменты и только позитивные новости
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 17 декабря заявил о наступлении энергетического кризиса в Украине.

"Об этом говорится уже не просто в прямых эфирах, а в официальных документах, которые появляются от имени государства в выступлениях чиновников, в эфирах... Они через два месяца начали признавать, что да, кризис наступает. Но у нас есть надежда, что мы его решим. А первый самый большой кризис – энергетический. На сегодня потребление электроэнергии государством для своих нужд не отвечает возможностям государства производить электроэнергию на предприятиях, которые у него есть", – заявил он.

По словам Богдана, на сегодня работают 14 из 15 атомных энергоблоков в Украине.

"Чтобы вы понимали, за историю Украины никогда такого количества атомных энергоблоков не работало. Максимум было 13. Один стоял на ремонте, а один был в резерве – если что-то ломается, если срабатывает автоматика, "вылетает" один атомный энергоблок, то моментально включается другой и замещает его. На сегодня такой возможности нет. Мало того, согласно планам властей, они в феврале планируют запустить все 15 блоков. Чтобы вы понимали: это за пределами возможностей, за пределами того, что изучала инженерная мысль, когда строила эти атомные энергоблоки. В Украине никогда не работало 15. И к каким последствиям это приведет, мы не знаем. Мы можем дискутировать, но этого никогда еще никто не пробовал", – сказал он. 

Также Богдан заявил, что запасов угля в государстве при пиковых нагрузках хватит "на неделю, максимум на две".

"У нас нет склада. При этой теплой, плюсовой температуре если мы добываем в день 60 тыс. тонн, мы и сжигаем 60 тыс. тонн. Уже пришло энное количество кораблей, о которых говорил президент, что они плывут. Их много уже приплыло, я не считаю сколько. Но количество угля на складе не увеличивается. А у нас 0...+5 ºC. Если будет -15 ºC, потребление из 60 тыс. тонн становится 120 тыс. тонн. А это значит, что у нас осталось угля на неделю в морозы. И если будут больше морозы, у нас просто нечего сжигать", – сказал он.

Кроме этого, по словам бывшего главы ОПУ, влияет также наличие воды в водохранилищах. 

"Если спросить у людей, которые живут возле водохранилищ, они подтвердят: воды уже нет, ее уже спустили. Пиковые нагрузки на 12.00 и на 18.00 в течение дня. Включаются АЭС и ГЭС, вода спускается – и вырабатывается электроэнергия. На сегодня при необходимых в Кременчугском водохранилище 78 метров воды у нас осталось 76,63. А максимальный предел, за который никто не опускался, – это 75,75. То есть у нас осталось менее метра воды", – сказал он.

Богдан заявил, что на сегодня обсуждается забор воды ниже инженерного предела, но неизвестно, к чему это может привести.

В кризисе экс-глава ОПУ обвинил президента Владимира Зеленского.

"Считаю, что виновен в данном случае Владимир Александрович Зеленский. Потому что он не хочет получать негативную информацию. Он хочет слышать только аплодисменты и только позитивные новости. И виновен в первую очередь тем, что развалив госуправление, он развалил алгоритмы автоматизации государства, потому что план подготовки угля начинается в июне. Определенные государственные чиновники создают энергетический штаб. Они каждый понедельник проверяют выполнение плана по факту и докладывают, если план не выполняется. Но этого не было. Было принято решение жечь летом уголь, до зимы доживем", – сказал он.

Контекст:

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

30 октября в Минэнерго сообщали, что Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

Вечером 15 ноября президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором пообещал, что недостатка угля в Украине не будет, и "государство никого не оставит без света и тепла". Он упомянул, в частности, что, "кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже идут и прибудут в украинские порты в ближайшее время".

В тот же вечер частная компания ДТЭК Рината Ахметова сообщила, что зафрахтовала семь кораблей с углем для обеспечения украинских ТЭС топливом. "Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условиях", – говорилось в пресс-релизе.

Издание "Главком" со ссылкой на данные Министерства энергетики писало, что фактические запасы угля на трех государственных ТЭС "Центрэнерго" по состоянию на 22 ноября составляли 77,1 тыс. тонн – в 2,2 раза ниже допустимого гарантированного объема.

По состоянию на 16 декабря, по данным "Укрэнерго", запасы угля на складах ТЭС составляли 447,3 тыс. тонн. 6 декабря запасы угля составляли 414,9 тыс. тонн.

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, говорил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, к концу года на складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля.

Решение о внедрении для ТЭС и ТЭЦ вспомогательной услуги по закупке газа для обеспечения прохождения отопительного сезона инициировало Министерство энергетики Украины. Отмечается, что ТЭС и ТЭЦ будут использовать газ "в случае и только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, основным проектным видом топлива которых является уголь".

В то же время в Минэнергетики подчеркнули, что продолжается накопление угля на складах. Так, в декабре ожидается около 1,95 млн тонн поставок украинского и импортного угля в целом. При этом планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 млн тонн.

8 декабря СБУ отправила Кабмину отчет, в котором предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля, сообщало издание ZN.ua 16 декабря. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

Теги: уголь, энергетика, электроэнергия, ТЭС, АЭС, ТЭЦ, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Свобода слова Савика Шустера
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