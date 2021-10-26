На Ровенской АЭС произошла разгерметизации водородного трубопровода

По данным ведомства, авария произошла сегодня в 15.03 на открытой территории возле блока №3, который находится на планово-предупредительном ремонте.
"Произошла разгерметизация водородного трубопровода (диаметр 50 мм) и вспышка водорода без дальнейшего горения", – говорится в сообщении.
Персонал станции перекрыл трубопровод. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
Как уточнили в ГСЧС, радиационное и противопожарное состояние находятся в пределах нормы. Сейчас атомная станция работает в штатном режиме.
Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области в городе Вараш. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.