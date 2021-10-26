На Ровенской АЭС произошла разгерметизации водородного трубопровода

Сейчас атомная станция работает в штатном режиме Фото: rnpp.rv.ua

По данным ведомства, авария произошла сегодня в 15.03 на открытой территории возле блока №3, который находится на планово-предупредительном ремонте.

"Произошла разгерметизация водородного трубопровода (диаметр 50 мм) и вспышка водорода без дальнейшего горения", – говорится в сообщении.

Персонал станции перекрыл трубопровод. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Как уточнили в ГСЧС, радиационное и противопожарное состояние находятся в пределах нормы. Сейчас атомная станция работает в штатном режиме.