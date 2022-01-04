"Газпром" сократил транзит газа в ЕС через Украину до минимального за два года уровня – "Оператор ГТС Украины"

"Газпром" не информирует о причинах сокращения транзита газа, отметили в ОГТСУ Фото: EPA

Об этом 4 января сообщил в Facebook генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится, поскольку номинации по состоянию на начало газовых суток составляют около 50,5 млн м³ в сутки. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года", – написал Макогон.

Он подчеркнул, что "Газпром" не информирует о причинах сокращения транзита.

Макогон отмечал 20 декабря, что, несмотря на высокие цены на газ в ЕС и имеющиеся свободные транзитные мощности, российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности на январь. По его словам, российский газовый монополист продолжает шантажировать Европу с целью скорейшего запуска газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины. В настоящее время газопровод проходит сертификацию в Германии.