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"Газпром" заявил, что завершил прокачку через Украину всего транзитного объема газа за 2021 год

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С начала года через территорию Украины протранспортировано 40 млрд м&sup3; российского газа, отметили в "Газпроме"
С начала года через территорию Украины протранспортировано 40 млрд м³ российского газа, отметили в "Газпроме"
Фото: EPA

"Газпром" заявил, что выполнил обязательства по транзиту газа через территорию Украины. Об этом 15 декабря сообщил пресс-центр российского газового монополиста.

"Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд м3 российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", – говорится в сообщении.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

Официально стороны не раскрывали транзитный тариф. По данным РБК, стоимость прокачки российского газа через ГТС Украины составляет $31,72 за 1 тыс. м³ с учетом всех налогов и сборов. 22 октября 2021 года агентство Bloomberg написало, что президент Украины Владимир Зеленский предложил России скидку в размере 50% на транзит газа в Европу, чтобы облегчить газовый кризис в регионе.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. С 1 ноября 2021 года российский монополист сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией.

11 ноября генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.

12 ноября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину.

Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил 29 ноября, что Россия не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через территорию Украины.

Теги: Газпром, Россия, Украина, транзит, российский газ
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