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Не исключено, что зимой Россия остановит транзит газа через Украину – Макогон

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Возможную остановку транзита Макогон называет "ничем не обоснованной агрессией"
Возможную остановку транзита Макогон называет "ничем не обоснованной агрессией"
Фото: ЕРА

Зимой российская компания "Газпром" может остановить транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Такое мнение генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон выразил в интервью изданию "Цензор.НЕТ", которое было опубликовано 10 декабря.

"Это политический вопрос, а не экономический. Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ, и стягивание войск на границе, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину", – сказал он.

Глава ОГТСУ считает, что если это произойдет, "тогда будут сброшены все маски – это будет открытая, ничем не обоснованная агрессия".

"Я надеюсь, что до этого не дойдет. Технологически сама по себе [украинская газотранспортная] система может работать и на ресурсах, которые нам удалось аккумулировать для прохождения осенне-зимнего периода. Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса или он будет слишком дорог, это станет большой проблемой", – объяснил Макогон.

Он подчеркнул, что слухи о том, что без транзита нельзя будет прокачать газ собственной добычи, – "какой-то бред".

"Давление в трубе создает не транзит, а наши компрессорные станции. Сколько газа заходит с востока, столько выходит на западе. Проблема только одна – чтобы в трубе был газ. Газ в трубе появляется от трех основных источников: собственная добыча, подземные хранилища и импорт. То есть нам нужно уравновесить потребление и объемы поступления газа в ГТС", – сказал Макогон.

Контекст:

30 декабря 2019 года украинский "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

Официально стороны не раскрывали транзитный тариф. По данным РБК, стоимость прокачки российского газа через ГТС Украины составляет $31,72 за 1 тыс. м³ с учетом всех налогов и сборов. 22 октября 2021 года агентство Bloomberg написало, что президент Украины Владимир Зеленский предложил России скидку в размере 50% на транзит газа в Европу, чтобы облегчить газовый кризис в регионе.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" и в 2021 году сокращает транзит газа через Украину. С 1 ноября российский монополист сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией.

11 ноября Макогон заявил, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.

12 ноября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину.

Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теги: газ, экономика, экспорт, ГТС, транзит, российский газ, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
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