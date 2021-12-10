Не исключено, что зимой Россия остановит транзит газа через Украину – Макогон

"Это политический вопрос, а не экономический. Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ, и стягивание войск на границе, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину", – сказал он.

Глава ОГТСУ считает, что если это произойдет, "тогда будут сброшены все маски – это будет открытая, ничем не обоснованная агрессия".

"Я надеюсь, что до этого не дойдет. Технологически сама по себе [украинская газотранспортная] система может работать и на ресурсах, которые нам удалось аккумулировать для прохождения осенне-зимнего периода. Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса или он будет слишком дорог, это станет большой проблемой", – объяснил Макогон.

Он подчеркнул, что слухи о том, что без транзита нельзя будет прокачать газ собственной добычи, – "какой-то бред".

"Давление в трубе создает не транзит, а наши компрессорные станции. Сколько газа заходит с востока, столько выходит на западе. Проблема только одна – чтобы в трубе был газ. Газ в трубе появляется от трех основных источников: собственная добыча, подземные хранилища и импорт. То есть нам нужно уравновесить потребление и объемы поступления газа в ГТС", – сказал Макогон.