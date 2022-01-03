"Нас ожидает неизбежный отбор российского газа из транзитного потока". Коболев рассказал о вероятном пессимистичном сценарии для этой зимы

Согласно оптимистичному прогнозу Коболева, "Нафтогаз" способен обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов.

"В этом сценарии мало что зависит от "Нафтогаза", средства в таком объеме компании, которая осталась без денежных средств и не в состоянии оплатить даже текущие налоги, может предоставить только государство. Цену такого импорта предсказывать сложно... Но покупать "Нафтогазу" придется по любой цене, даже если она снова вернется на уровень выше $2 тыс. за 1 тыс. м³", – сказал он.

По пессимистичному прогнозу, "Нафтогазу" не удастся обеспечить достаточный импорт газа, считает Коболев.

"Этот сценарий может состояться не только по причине отсутствия денег, но и в случае нехватки импортных мощностей из Евросоюза. Даже если выделить "Нафтогазу" все необходимое финансирование, рост внутреннего потребления газа, идентичный февралю 2020 года, будет невозможно компенсировать существующими мощностями по импорту газа из ЕС. В этом сценарии нас ожидает неизбежный отбор российского газа из транзитного потока, так как отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным", – отметил экс-глава "Нафтогаза".