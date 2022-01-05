Запасы угля на ТЭС ДТЭК выросли почти на 5% – данные Минэнерго

Запасы угля на всех ТЭС в Украине на 4 января превысили 500 тыс. тонн Фото: ДТЕК Енерго / Facebook

Общие запасы на ТЭС, включая страдающие от дефицита угля государственные станции, за последнюю неделю выросли на 4,4% (на 21 тыс. тонн) – до 503,2 тыс. тонн.

По подсчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля на 4 января 2022 года на треть меньше, чем годом ранее (755,3 тыс. тонн).

По данным агентства, за период с 1-го по 30 декабря 2021 года на ТЭС было поставлено 1 млн 842,5 тыс. тонн угля (+12,8% к ноябрю 2021-го), в том числе украинской добычи – 1 млн 440,3 тыс. тонн (+6,5%), импортного – 402,2 тыс. тонн (+43,4%).