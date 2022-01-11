За месяц запасы угля на складах ТЭС Украины выросли почти на 200 тыс. тонн – Галущенко

"Если сравнить аналогичную дату декабря, то на складах было 518 тыс. тонн, а на сегодня – 714 тыс. тонн угля. То есть мы видим прирост угля на складах", – сказал Галущенко.
По его словам, накопление топлива обеспечено диверсификацией источников поставки из-за блокады транзита угля со стороны РФ.
"Поставки идут главным образом морем, и это уголь из Соединенных Штатов, Колумбии, Австралии. Мы видим ритмические поставки, мы уверены, что обеспечим надлежащий ресурс для прохождения отопительного сезона", – резюмировал Галущенко.
Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнерго констатировали, что реальные запасы на станциях – в четыре раза меньше запланированных, отметил "Фокус".
Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что "есть неравномерность поставок" угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, "в самый жесткий и холодный" – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что "у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд".
Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.
17 декабря Шмыгаль заявил, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.
Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля.
Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, отмечал замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.
28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Галущенко рассказал, что в ноябре – декабре в Украину уже поступило более 1 млн тонн импортного угля.
Как сообщил пресс-центр Минэнерго Украины, на 11 января запасы угля на ТЭС составили 622,2 тыс. тонн. Согласно данным Минэнергетики, гарантированные запасы топлива не соблюдены ни на одной ТЭС. При этом практически соответствуют гарантированным запасы угля на Кураховской (126,7 тыс. тонн, по плану должны были быть 139 тыс. тонн) и Славянской ТЭС (41,9 тыс. тонн и 45,3 тыс. тонн).