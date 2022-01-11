За месяц запасы угля на складах ТЭС Украины выросли почти на 200 тыс. тонн – Галущенко

"Если сравнить аналогичную дату декабря, то на складах было 518 тыс. тонн, а на сегодня – 714 тыс. тонн угля. То есть мы видим прирост угля на складах", – сказал Галущенко.

По его словам, накопление топлива обеспечено диверсификацией источников поставки из-за блокады транзита угля со стороны РФ.

"Поставки идут главным образом морем, и это уголь из Соединенных Штатов, Колумбии, Австралии. Мы видим ритмические поставки, мы уверены, что обеспечим надлежащий ресурс для прохождения отопительного сезона", – резюмировал Галущенко.