Минэнерго Украины об отопительном сезоне: Существенно выросло потребление электроэнергии, но упало потребление газа

Об этом 11 января на брифинге, который транслировался в YouTube Кабмина, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Происходит существенное повышение потребления электрической энергии. Если сравнивать с прошлым отопительным сезоном, то потребление электроэнергии выросло приблизительно на 6%. Соответственно, это требует более стабильной работы энергосистемы", – сказал глава Минэнерго.
При этом, по словам Галущенко, примерно на те же 5–6% упало потребление газа.
Министр отметил, что в текущем отопительном сезоне основную нагрузку несет атомная генерация. Так, выработка атомной генерации в 2021 году выросла до 55% по сравнению с 51% в 2020 году.
Кроме того, ТЭС и ТЭЦ обеспечивают 29–30% электроэнергии, а ГЭС и ГАЭС – около 6–7%.
"Мы видим, что система абсолютно сбалансирована и обеспечена необходимыми ресурсами", – резюмировал Галущенко.
Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнерго констатировали, что реальные запасы на станциях – в четыре раза меньше запланированных, отметил "Фокус".
Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что "есть неравномерность поставок" угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, "в самый жесткий и холодный" – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что "у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд".
Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко говорил 13 декабря прошлого года, что запасов газа в газовых хранилищах Украины должно хватить, чтобы спокойно пройти зиму. Через три дня он признал, что если в феврале в Украине будет две недели морозов до 15 градусов, то действительно будут проблемы при прохождении отопительного сезона.
Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.
17 декабря Шмыгаль заявил, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.
Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля.
Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, отмечал замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.
28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Галущенко рассказал, что в ноябре – декабре в Украину уже поступило более 1 млн тонн импортного угля.
По данным компании "Оператор ГТС України" на 9 января, запасы природного газа в ПХГ составили 13,11 млрд м³. Как сообщил пресс-центр Минэнерго Украины, на 11 января запасы угля на ТЭС составили 622,2 тыс. тонн. Согласно данным Минэнергетики, гарантированные запасы топлива не соблюдены ни на одной ТЭС. При этом практически соответствуют гарантированным запасы угля на Кураховской (126,7 тыс. тонн, по плану должны были быть 139 тыс. тонн) и Славянской ТЭС (41,9 тыс. тонн и 45,3 тыс. тонн).