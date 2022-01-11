Минэнерго Украины об отопительном сезоне: Существенно выросло потребление электроэнергии, но упало потребление газа

Об этом 11 января на брифинге, который транслировался в YouTube Кабмина, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Происходит существенное повышение потребления электрической энергии. Если сравнивать с прошлым отопительным сезоном, то потребление электроэнергии выросло приблизительно на 6%. Соответственно, это требует более стабильной работы энергосистемы", – сказал глава Минэнерго.

При этом, по словам Галущенко, примерно на те же 5–6% упало потребление газа.

Министр отметил, что в текущем отопительном сезоне основную нагрузку несет атомная генерация. Так, выработка атомной генерации в 2021 году выросла до 55% по сравнению с 51% в 2020 году.

Кроме того, ТЭС и ТЭЦ обеспечивают 29–30% электроэнергии, а ГЭС и ГАЭС – около 6–7%.

"Мы видим, что система абсолютно сбалансирована и обеспечена необходимыми ресурсами", – резюмировал Галущенко.