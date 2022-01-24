Рада заслушает Резникова, Ляшко и Шмыгаля. Предложение Порошенко о закрытом заседании с Зеленским по безопасности не поддержали

Соответствующее решение было принято на заседании согласительного совета парламента 24 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк внесла предложение в формате вопросов к правительству заслушать информацию министра обороны Украины касательно ситуации на украинско-российской границе, министра здравоохранения – по поводу преодоления пандемии коронавируса и премьер-министра – об энергетической безопасности Украины", – сказал в ходе заседания глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Соответствующее предложение было поддержано единогласно присутствующими, отметил спикер парламента.

В то же время пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко предлагал провести закрытое заседание Рады по вопросам безопасности за участия главы государства Владимира Зеленского, но его предложение не поддержали. После этого Порошенко покинул согласительный совет.

В ходе заседания Стефанчук также внес предложение безотлагательно зарегистрировать и принять постановление Рады об обращении парламента к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств "по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны РФ, который она осуществляет, с целью недопущения реализации евроатлантических устремлений Украины".

Спикер Рады призвал лидеров фракций подписать постановление, чтобы "немедленно зарегистрировать" документ и на заседании 25 января проголосовать его в зале парламента.