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Рада заслушает Резникова, Ляшко и Шмыгаля. Предложение Порошенко о закрытом заседании с Зеленским по безопасности не поддержали

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Верховная Рада заслушает отчет Резникова касательно ситуации на украинско-российской границе
Верховная Рада заслушает отчет Резникова касательно ситуации на украинско-российской границе
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины 28 января в формате "часа вопросов к правительству" заслушает отчеты министра обороны Алексея Резникова, министра здравоохранения Виктора Ляшко и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Соответствующее решение было принято на заседании согласительного совета парламента 24 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк внесла предложение в формате вопросов к правительству заслушать информацию министра обороны Украины касательно ситуации на украинско-российской границе, министра здравоохранения – по поводу преодоления пандемии коронавируса и премьер-министра – об энергетической безопасности Украины", – сказал в ходе заседания глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Соответствующее предложение было поддержано единогласно присутствующими, отметил спикер парламента.

В то же время пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко предлагал провести закрытое заседание Рады по вопросам безопасности за участия главы государства Владимира Зеленского, но его предложение не поддержали. После этого Порошенко покинул согласительный совет.

В ходе заседания Стефанчук также внес предложение безотлагательно зарегистрировать и принять постановление Рады об обращении парламента к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств "по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны РФ, который она осуществляет, с целью недопущения реализации евроатлантических устремлений Украины".

Спикер Рады призвал лидеров фракций подписать постановление, чтобы "немедленно зарегистрировать" документ и на заседании 25 января проголосовать его в зале парламента.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В середине января американские СМИ, в частности, CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Теги: Верховная Рада, Россия, Петр Порошенко, Украина, энергетика, правительство, граница, агрессия, нападение, Алексей Резников, Минобороны, парламент, Минздрав, премьер-министр, Руслан Стефанчук, Денис Шмыгаль, спикер, Елена Кондратюк, войска, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, нардеп
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