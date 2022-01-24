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Блинкен: Российская агрессия – это угроза всему миру

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Несмотря на внешнее спокойствие в Европе, страны ЕС сильно обеспокоены нагнетанием ситуации со стороны России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
Несмотря на внешнее спокойствие в Европе, страны ЕС сильно обеспокоены нагнетанием ситуации со стороны России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
Фото: Secretary Antony Blinken / Twitter

Вопрос российской агрессии – это проблема не только для Соединенных Штатов и Европы, а угроза для всего мира. Об этом 23 января в интервью телеканалу NBC заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Глава Госдепа подчеркнул, что сейчас на кону стоят основные принципы международных отношений, которые обеспечивали мир и безопасность со времен мировых войн и холодной войны.

Госсекретарь уточнил, что речь идет о том, что одна нация не может силовым путем изменить границы другой страны. Одно государство не может диктовать другому, с кем сотрудничать. Также одна страна не может подчинять соседей своей воле.

По мнению Блинкена, если оставить без внимания ситуацию с российской агрессией против Украины, "откроется ящик Пандоры" и другие страны могут последовать примеру РФ.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, США, Энтони Блинкен, война в Украине
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