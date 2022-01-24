Несмотря на внешнее спокойствие в Европе, страны ЕС сильно обеспокоены нагнетанием ситуации со стороны России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: Secretary Antony Blinken / Twitter

Глава Госдепа подчеркнул, что сейчас на кону стоят основные принципы международных отношений, которые обеспечивали мир и безопасность со времен мировых войн и холодной войны.

Госсекретарь уточнил, что речь идет о том, что одна нация не может силовым путем изменить границы другой страны. Одно государство не может диктовать другому, с кем сотрудничать. Также одна страна не может подчинять соседей своей воле.

По мнению Блинкена, если оставить без внимания ситуацию с российской агрессией против Украины, "откроется ящик Пандоры" и другие страны могут последовать примеру РФ.