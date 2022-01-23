ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Более 80 тонн оружия". В Украину прибыл второй самолет с военной помощью от США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На борту около 80 тонн оружия, которое предоставили Украине США, отметил глава Минобороны
На борту – около 80 тонн оружия, которое предоставили Украине США, отметил глава Минобороны
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

В Украину прибыл второй самолет с военной помощью от США. Об этом в Twitter 23 января сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец", – написал министр.

Контекст:

Первая партия военной помощи из нового пакета от США, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. Самолет доставил около 90,7 тонн оружия и боеприпасов.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октябрятретья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.

В оборонном бюджете США на 2022 год предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.

На фоне нарастания напряженности ряд западных стран активизировали военную поддержку Украины.

О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на "все более угрожающее поведение РФ" заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что "оно не является стратегическим" и "не представляет угрозы для России". В Кремле заявления Великобритании о намерении поставить оружие Украине назвали "чрезвычайно опасными".

20 января украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Великобритания на фоне возможного вторжения РФ второй день подряд поставляет Украине современное вооружение.

По данным Politico, США одобрили передачу Украине американского оружия странами Балтии.

О готовности разблокировать поставки оборонительного оружия Украине заявили также 20 января в правительстве Нидерландов.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, российская агрессия, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ух, какая попа", "Орех – зачет", "Пошла жаришка". Maruv крупным планом показала голые мокрые ягодицы
"Ух, какая попа", "Орех – зачет", "Пошла жаришка". Maruv крупным планом показала голые мокрые ягодицы
"Одинокая раскорячка", "Главный шлагбаум страны". Загорелая Волочкова показала новый шпагат в купальнике
"Одинокая раскорячка", "Главный шлагбаум страны". Загорелая Волочкова показала новый шпагат в купальнике
Рэпер Снуп Догг приглашен в качестве диджея на свадьбу Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц
Рэпер Снуп Догг приглашен в качестве диджея на свадьбу Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц
51-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на показ мужской коллекции Dior в прозрачной рубашке, засветив соски
51-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на показ мужской коллекции Dior в прозрачной рубашке, засветив соски
"Фу, отпишусь", "Следующий этап – ресницы нарастить?" Радиоведущий Демин сделал маникюр с изображением полового акта
"Фу, отпишусь", "Следующий этап – ресницы нарастить?" Радиоведущий Демин сделал маникюр с изображением полового акта
"Выглядишь на 18 с такой прической", "Вылитая Анастейша Стил". Дорофеева позировала в новом образе
"Выглядишь на 18 с такой прической", "Вылитая Анастейша Стил". Дорофеева позировала в новом образе
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде
Гвинет Пэлтроу выпустила ароматическую свечу под названием "Руки прочь от моей вагины"
Гвинет Пэлтроу выпустила ароматическую свечу под названием "Руки прочь от моей вагины"
Младшая сестра супермодели Кейт Мосс снялась в одних стрингах и показала на камеру голую грудь
Младшая сестра супермодели Кейт Мосс снялась в одних стрингах и показала на камеру голую грудь
Канье Уэст дебютировал с новой девушкой в качестве пары на Неделе моды в Париже
Канье Уэст дебютировал с новой девушкой в качестве пары на Неделе моды в Париже
Беременная жена Стейтема засветила соски и показала живот в прозрачном облегающем платье
Беременная жена Стейтема засветила соски и показала живот в прозрачном облегающем платье
"Задница – отпад", "Попка у тебя идеальная", "Бомбита". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голые ягодицы
"Задница – отпад", "Попка у тебя идеальная", "Бомбита". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голые ягодицы
"Секс-бомба", "В 56 выглядит на 26". Элизабет Херли позировала в бикини, разведя на камеру ноги
"Секс-бомба", "В 56 выглядит на 26". Элизабет Херли позировала в бикини, разведя на камеру ноги
"У меня прекрасная улыбка, а еще – лучшая задница". 127-килограммовая модель Холлидей показала голое тело на фото и видео
"У меня прекрасная улыбка, а еще – лучшая задница". 127-килограммовая модель Холлидей показала голое тело на фото и видео
"Как сестры". Виктория Бекхэм умилила сеть фото с дочерью в парных образах
"Как сестры". Виктория Бекхэм умилила сеть фото с дочерью в парных образах
"Аня, где сиськи?", "Как будто подмышки волосатые". Maruv на камеру засветила голую грудь в декольте
"Аня, где сиськи?", "Как будто подмышки волосатые". Maruv на камеру засветила голую грудь в декольте
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини (255716)
2
"Я как-то без сисек проживу". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на ветру показала грудь в бюстгальтере (130708)
3
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка (91005)
4
"Такая возбужденная и горячая!" Рианна в прозрачном белье показала промежность (59120)
5
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде (53922)
6
"Сильно красивая", "Богиня. Огонь!" Мейхер показала голую ногу и грудь (52321)
7
"Без фильтров", "Натуральный вид". 63-летняя Мадонна без бюстгальтера снялась крупным планом (46439)
8
"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами (28992)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS