Госсекретарь США считает, что Олимпиада в Пекине не повлияет на возможные планы вторжения РФ в Украину

Блинкен: Я думаю, что Россия будет принимать свои решения, основываясь на расчетах президента Путина о том, что в ее интересах Фото: EPA

"Я так не думаю. Я думаю, что Россия будет принимать свои решения, основываясь на расчетах президента [России Владимира] Путина о том, что в ее интересах", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что в случае агрессии против Украины Россию ждут "огромные последствия".

"Так что выбор за ними", – добавил глава американской дипломатии.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.

22 января агентство Bloomberg со ссылкой на дипломата в Пекине, который говорил на условиях анонимности, сообщило, что во время недавних переговоров с Путиным китайский лидер Си Цзиньпин мог попросить его не вторгаться в Украину во время зимней Олимпиады.

Посольство Китая в РФ 22 января заявило, что публикация Bloomberg не соответствует действительности и является "фейком и провокацией".