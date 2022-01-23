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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания рассматривает поддержку отключения России от SWIFT в случае вторжения в Украину – СМИ

По данным СМИ, Джонсон опасается, что некоторые из мировых лидеров могут недооценить ухудшающуюся ситуацию вокруг украинской границы
По данным СМИ, Джонсон опасается, что некоторые из мировых лидеров могут недооценить ухудшающуюся ситуацию вокруг украинской границы
Фото: EPA

Великобритания может поддержать отключение России от международной платежной системы SWIFT в случае вторжения РФ в Украину. Об этом 23 января сообщило издание The Telegraph со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, премьер-министр страны Борис Джонсон опасается, что некоторые из мировых лидеров могут недооценить ухудшающуюся ситуацию вокруг украинской границы и "не вполне осмыслить риски со стороны агрессивно настроенной России".

Джонсон, согласно информации источников, также уверен, что санкции не могут исключать газопровод "Северный поток – 2". Он намерен обсудить с лидерами "Большой семерки" формирование санкционной коалиции.

Контекст:

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны.

В марте 2021 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мировой политике "обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада", поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил введением против РФ санкций, "от которых США раньше воздерживались", в случае агрессии против Украины. Среди возможных санкций американские СМИ, в частности CNN, называют отключение России от SWIFT. В Госдепе США подтвердили, что рассматривают такую возможность.

В Европарламенте заявляли, что "ЕС должен быть готов использовать свое влияние и призвать к отключению России от платежной системы SWIFT", еще в сентябре. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал в следующем пакете санкций отключить РФ от системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.

Немецкое издание Handelsblatt 17 января 2022 года сообщало со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, что США и ЕС передумали отключать российские банки от SWIFT, но готовят другие экономические санкции против крупных финучреждений РФ (источники Reuters в Белом доме опровергали это). В Белом доме заявили, что США не отказываются от идеи отключить РФ от SWIFT в случае ее дальнейшего вторжения в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Великобритания, санкции, вторжение, SWIFT, российская агрессия, война в Украине
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