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Российский дипломат заявил, что отключение РФ от SWIFT "де-факто невозможно"

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В России уверены, что страну нельзя отключить от SWIFT
В России уверены, что страну нельзя отключить от SWIFT
Фото: EPA

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью YouTube-каналу "Изолента live", которое вышло 23 января, выразил уверенность, что Россию невозможно отключить от международной платежной системы SWIFT.

"Об этом речь не идет. Это невозможно просто де-факто. Ну отключили Иран, ну и что? Да ничего. Отключить Россию с нефтью, газом и всеми делами. Они смеются? Это сразу было понятно. Это называется вот так: "Напугать. Ой, не напугались? Ну ладно, тогда не будем", – заявил он.

Контекст:

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны.

В марте 2021 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мировой политике "обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада", поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил введением против РФ санкций, "от которых США раньше воздерживались", в случае агрессии против Украины. Среди возможных санкций американские СМИ, в частности CNN, называют отключение России от SWIFT. В Госдепе США подтвердили, что рассматривают такую возможность.

В Европарламенте заявляли, что "ЕС должен быть готов использовать свое влияние и призвать к отключению России от платежной системы SWIFT", еще в сентябре. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал в следующем пакете санкций отключить РФ от системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.

Немецкое издание Handelsblatt 17 января 2022 года сообщало со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, что США и ЕС передумали отключать российские банки от SWIFT, но готовят другие экономические санкции против крупных финучреждений РФ (источники Reuters в Белом доме опровергали это). В Белом доме заявили, что США не отказываются от идеи отключить РФ от SWIFT в случае ее дальнейшего вторжения в Украину.

Теги: Россия, США, санкции, МИД России, SWIFT, российская агрессия
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