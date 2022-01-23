"Фейк и провокация". Китай отрицает, что Си Цзиньпин просил Путина не вторгаться в Украину во время Олимпиады

"Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР Си Цзиньпин попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией", – говорится в сообщении.

Дипведомство подчеркнуло, что позиция Китая по украинскому вопросу "последовательна и ясна".

"Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках Минских соглашений", – заявили в посольстве.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Разговор между Путиным и Си Цзиньпином состоялся 15 декабря 2021 года. Российский президент пообещал посетить открытие зимней Олимпиады.